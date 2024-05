Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent à la soirée de remise des diplômes de Violet

Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont pas répondu aux rumeurs de divorce, mais leurs actions sont peut-être plus éloquentes que les mots. Les acteurs se sont réunis jeudi à Los Angeles pour la fille aînée de Ben et Jennifer Garner, Violet Affleck remise de diplôme.

Des jours meilleurs entre le couple

Sur des photos publiées par Divertissement ce soirJLo et Ben marchent dans la rue avec sa maman, Anne Boldt. Le Homme chauve-souris La star avait l’air élégante dans un costume gris avec un visage fraîchement rasé. Lopez avait l’air prête pour l’été dans une robe longue à fleurs qui mettait en valeur sa taille et des lunettes de soleil surdimensionnées.

Le fier papa portait un grand panier tressé avec du papier d’emballage rose, probablement rempli de cadeaux pour sa fille.

Ben était présent à la remise des diplômes et a été vu arriver seul. Cependant, JLo est au milieu de sa tournée de presse internationale depuis Atlasdonc son absence avait du sens.

Garner a déjà partagé à quel point elle était excitée de voir sa fille obtenir son diplôme, ce qui la faisait pleurer. L’ancien couple partage également Finn, 15 ans, et Samuel, 12 ans, qui sont probablement tous à la fête pour soutenir leur grande sœur.

C’est un moment spécial pour la famille Affleck, et la présence de JLo semble être un bon signe pour le couple. La dernière fois qu’ils ont été aperçus, c’était il y a deux semaines, le 19 mai, à l’Aero Theatre de Santa Monica, en Californie.

Jennifer Lopez et Ben Affleck vus le 19 mai 2024

Les rumeurs selon lesquelles il y aurait des problèmes au paradis couraient depuis des semaines. Le Séléna La star a assisté seule au Met Gala 2024 le 6 mai, ce qui a suscité des spéculations, mais des sources ont déclaré qu’il était occupé à filmer Le comptable 2.

Puis sont venues des informations selon lesquelles le couple ne vivait plus ensemble et que Lopez avait été vu en train de chercher un logement à Beverly Hills, en Californie. Lorsqu’un journaliste a essayé d’interroger JLo sur les rumeurs de divorce au Atlas première au Mexique, a-t-elle répondu, « vous savez mieux que ça ».

Quant à Affleck, alors que le Air Le réalisateur aurait été de bonne humeur avec ses amis et sur le tournage, il avait l’air plutôt ennuyé par les paparazzi, ce qui est compréhensible. Il a même utilisé un pull pour couvrir son annulaire après que des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il avait été repéré sans cet annulaire. Cependant, il était sur le plateau et retirer sa bague pour le tournage n’est pas rare.

Le temps nous dira ce qui se passe réellement entre le couple. Lopez, qui aurait été « concentré » sur son travail, sera bientôt sur la route. Sa tournée de 30 spectacles C’est moi…maintenant : la tournée commence à Orlando, en Floride, et se termine le 17 août 2024 à New York.