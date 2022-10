Jennifer Lopez et Ben Affleck se préparent pour leur première apparition sur le tapis rouge depuis leur mariage

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​fait leurs premiers débuts sur le tapis rouge en tant que couple marié jeudi soir.

Lopez, 53 ans, et Affleck, 50 ans, ont assisté au défilé Ralph Lauren Prêt-à-porter printemps 2023.

Le couple a posé ensemble sur le tapis rouge.

Lopez portait une robe noire décolletée accessoirisée d’un chapeau noir. Affleck a égalé sa femme actuelle en portant également du noir.

Lopez et Affleck se sont légalement mariés dans une chapelle de mariage à Las Vegas le 16 juillet. Ils ont eu une cérémonie de mariage courte et douce à la chapelle A Little White Wedding vers minuit.

Les deux ont partagé de la pizza et du Diet Coke sur le chemin du retour à Los Angeles après les noces, a rapporté Page Six à l’époque.

La chanteuse “On the Floor” a également demandé à changer légalement son nom en Jennifer Lynn Affleck, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

“Quand l’amour est réel, la seule chose qui compte dans le mariage, c’est l’autre et la promesse que nous nous faisons d’aimer, de nous soucier de nous, de nous comprendre, d’être patients, aimants et bons les uns envers les autres”, a écrit la musicienne en annonçant le mariage à ses fans en un bulletin d’information. “Nous avons eu ça. Et bien plus encore. La meilleure nuit de notre vie.”

Le couple a ensuite célébré leur union avec une extravagance de 3 jours dans le domaine géorgien de 87 acres d’Affleck en août.

Après l’événement de mariage, les deux se sont rendus à Paris pour leur lune de miel.

Affleck a proposé à Lopez en avril après que les deux aient ravivé leur romance. Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2002 et s’est fiancé en 2003 avant d’annuler le mariage et de se séparer.

Le couple n’a pas d’enfants ensemble mais partage plusieurs enfants issus de relations antérieures.

Afflek et ex-femme Jennifer Garner ont trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans.

Lopez est maman de jumeaux de 14 ans Emme Maribel et Maximilian ‘Max’, avec l’ancien mari Marc Anthony. Elle était auparavant mariée au danseur de renfort Cris Judd de 2001 à 2003 et a eu un mariage d’un an avec Ojani Noa qui s’est terminé en 1998.

