Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient secrètement dans la chapelle du service au volant de Las Vegas – National

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont officiellement mariés, célébrant un amour qui a « vingt ans de patience ».

Le couple s’est marié samedi dans une chapelle avec service au volant tard dans la nuit à Las Vegas, comme l’a révélé Lopez dans la version dominicale de sa newsletter, intitulée On the J Lo.

Lopez, 52 ans, a également annoncé ses fiançailles avec Affleck, 49 ans, via sa newsletter en avril.

“L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient”, a écrit Lopez dans le bulletin de dimanche, intitulé “Nous l’avons fait”.

Lopez a signé l’annonce du mariage à ses fans sous le nom de “Jennifer Lynn Affleck”. De nombreux médias rapportent que la chanteuse a pris le nom de son mari Ben Affleck, bien que Global News n’ait pas été en mesure de le vérifier.

La Sur le plancher La chanteuse a détaillé les événements de la journée dans sa newsletter, racontant aux fans qu’elle, Affleck et ses deux enfants se sont envolés pour Las Vegas samedi pour obtenir la licence de mariage du couple. Ils se sont mariés plus tard dans la nuit à la petite chapelle blanche, dans le service au volant du «tunnel de l’amour».

Appelant cela le “meilleur mariage possible que nous aurions pu imaginer”, Lopez a également utilisé un haut-parleur Bluetooth pour jouer leur (courte) marche nuptiale.

“Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive à Las Vegas à 12h30 du matin dans le tunnel de l’amour avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours “, a déclaré López.

En ce qui concerne la mode du jour du mariage, Lopez et Affleck ont ​​gardé les choses simples et ont retiré les pièces existantes de leurs garde-robes, a révélé Lopez dans sa newsletter.

Le styliste de la chanteuse Chris Appleton a partagé une vidéo de Lopez dans sa longue robe blanche sur Instagram.

Affleck portait un smoking blanc de son placard.

Les stars ont changé de vêtements sur place, a révélé Lopez, elle dans la salle de pause et Affleck dans les toilettes pour hommes.

Dans le bulletin, Lopez a qualifié ses deux enfants de “meilleurs témoins que vous puissiez imaginer” et a écrit qu’elle et son nouveau mari “lisaient nos propres vœux dans la petite chapelle et se donnaient les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies.”

Lopez a également partagé une nouvelle photo sur Instagram après le mariage, où elle est au lit et sourit devant un miroir avec son alliance. En légende, elle fait la promotion de la newsletter On the J Lo.

Lopez et Affleck étaient un célèbre couple “it” du début des années 2000 (surnommé Bennifer), et faisaient régulièrement la couverture des tabloïds à l’époque.

Fin 2002, Affleck a posé la question, bien que le couple l’ait appelé en 2004 avant d’échanger ses vœux.

ET rapporte que Lopez et Affleck étaient en bons termes, mais se sont reconnectés après la séparation de Lopez d’Alex Rodriguez en 2021.

Lopez a eu une carrière polyvalente dans la musique et le cinéma, bien qu’elle soit surtout connue pour ses chansons à succès, notamment L’amour ne coûte rien et sa performance dans le film Hustlers.

Affleck a joué plusieurs rôles principaux dans de nombreux films à succès, notamment Gone Girl, Batman v Superman : L’aube de la justice et Argo.