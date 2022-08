Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient pour la deuxième fois en présence de leur famille et de leurs amis [Details here]

Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient pour la deuxième fois : Au mois de juillet, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés. Le couple le plus adorable et le plus célèbre d’Hollywood a de nouveau marché dans l’allée samedi, c’est-à-dire le 20 août. Cette fois, JLo et Ben se sont mariés devant leur famille, leurs amis et des célébrités hollywoodiennes. Matt Damon, Jimmy Kimmel, Kevin Smith et d’autres grandes stars ont assisté au mariage. Au mariage, tous les invités devaient porter uniquement des robes de couleur blanche. Les enfants et l’ex-femme de Ben Affleck ont ​​également assisté au mariage. Regardons la vidéo pour plus de détails.