Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient lors d’un mariage secret à Vegas

La sixième fois est vraiment le charme!

L’un des couples les plus célèbres d’Hollywood a finalement réussi officiel-officiel. TMZ rapports Ben Affleck et Jennifer Lopez s’être marié. Les fans qui s’attendent au spectacle typique de JLo peuvent être déçus. Cependant, s’enfuir dans le désert ressemble à quelque chose qui sort tout droit d’une de ses comédies romantiques.

Une source proche de l’heureux couple a confirmé à TMZ qu’ils se sont rendus jusqu’à l’autel ce week-end. Les archives judiciaires montrent que Benjamin Geza Affleck et Jennifer Lynn Lopez ont demandé une licence de mariage le samedi 16 juillet.

En avril, BOSSIP a rapporté que Ben a mis une bague dessus (encore). La Ligue des Justiciers l’acteur n’a pas perdu de temps depuis le couple réuni près de 20 ans après leur première relation. Cinq enfants, deux autres mariages et un engagement plus tard, Bennifer est de retour comme s’il n’était jamais parti.

Considérant pourquoi Bennifer 1.0 a initialement annulé leur premier mariage, il n’est pas surprenant qu’ils aient voulu un mariage secret. En 2003, le couple a annoncé qu’il avait reporté son mariage plus grand que nature parce que les médias en avaient aspiré le plaisir.

“Nous avons commencé à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie pourrait être compromis. Nous avons senti que ce qui aurait dû être une journée joyeuse et sacrée pourrait être gâché pour nous, nos familles et nos amis.

Bien que Bennifer 2.0 soit aussi nostalgique que possible, tout, du mariage au couple lui-même, est différent cette fois. La Épouse-moi la star a récemment parlé d’elle et de Ben deuxième chance à l’amour.

“Nous sommes plus âgés maintenant, nous sommes plus intelligents, nous avons plus d’expérience, nous sommes à différents moments de notre vie, nous avons des enfants maintenant, et nous devons être très conscients de ces choses”, a déclaré Jennifer.

“C’est un beau résultat que cela se soit produit de cette manière à ce moment de notre vie où nous pouvons vraiment nous apprécier et nous célébrer et nous respecter. Nous l’avons toujours fait, mais nous avons encore plus d’appréciation parce que nous savons que la vie peut vous emmener dans des directions différentes.