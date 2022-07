Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient – ​​Hollywood Life

Voir la galerie







Jennifer Lopez et Ben Affleck l’ont enfin officialisé ! Le duo se serait marié à Las Vegas après avoir reçu une licence de mariage. Selon la licence obtenue par HollywoodLa Vie (ci-dessous), le couple emblématique l’a officialisé dans le comté de Clark, NV, le samedi 16 juillet. HollywoodLife a contacté les représentants des deux stars pour obtenir des commentaires.

La superstar mondiale et l’acteur primé ont une histoire d’amour unique mais douce. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2001 sur le tournage de leur film Giglisorti en 2003. Lors du tournage, Jennifer était mariée à Cris Judd, mais ils se sont également séparés en 2003. Ben et Jennifer ont rendu public leur romance en 2002 et se sont fiancés en novembre de la même année. Cependant, ils ont rompu en janvier 2004. Jennifer allait se marier et avoir des enfants avec Marc Anthonytandis que Ben a fait de même avec l’actrice Jennifer Garnier.

Jennifer et Marc se sont séparés en 2012, tandis que Ben et Jennifer ont annoncé leur séparation en 2015. Peu de temps après que Ben soit devenu célibataire, Jennifer a commencé à sortir avec la star de la MLB. Alex Rodríguez et se fiancerait avec lui en 2019. Après deux mariages reportés en raison de la pandémie de coronavirus, cependant, Jennifer et Alex ont décidé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis d’ici avril 2021. Apparemment en un clin d’œil, Jennifer et Ben étaient de retour.

Le couple puissant s’est fiancé en avril après que Ben ait proposé un magnifique diamant vert de 8,5 carats estimé à environ 5 millions de dollars acheté à Ilan Portugali de Beverly Hills Diamonds. Jennifer a annoncé la nouvelle via sa newsletter. Après leurs fiançailles, le couple a été repéré lors de soirées de rendez-vous remplies de PDA et de visites de maisons alors qu’ils cherchaient ensemble leur maison pour toujours. Un initié proche du couple s’est ouvert à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur ce qu’ils recherchaient dans une maison. “Jen a une grande famille, alors elle cherche définitivement quelque chose qui a assez d’espace pour divertir et accueillir de la compagnie”, ont-ils expliqué. “Elle recherche également beaucoup d’espace pour que tous leurs enfants puissent vivre confortablement, et bien sûr les extras comme une immense piscine, des dressings, etc.” Ils ont ajouté: «Ils veulent que ce soit leur maison pour toujours où ils pourront élever leurs enfants ensemble. Jen a beaucoup sur sa liste de souhaits, mais elle est convaincue qu’ils peuvent trouver l’endroit parfait.

Jennifer partage des jumeaux de 14 ans Emme et Max avec son ex-mari, alors que Ben a trois enfants, Violet16, Séraphine13 et Samuel, 10 ans, avec son ex Jennifer. Et bien qu’ils prévoient d’avoir suffisamment d’espace pour que tous leurs enfants se réunissent, ils n’ont aucune intention d’avoir suffisamment d’espace pour ajouter à leur couvée. « Ils ne veulent pas de nouveaux enfants – ils ont tous les deux dépassé cette partie de leur vie », a révélé EXCLUSIVEMENT une source à HollywoodLa Vie en avril.

Félicitations aux nouveaux mariés !