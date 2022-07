Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient, brisent Twitter

Bennifer pour toujours !

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont officiellement mariés. ✨ pic.twitter.com/rd2UF5YPrY – thé bennifer (@jloaffleck) 17 juillet 2022

Les réseaux sociaux bourdonnent Jennifer Lopez et Ben Affleck se marier près de 20 ans après avoir annulé leur mariage de 2003 quelques jours seulement avant le spectacle étoilé avec plus de 200 invités.

Vous vous souviendrez peut-être que le couple qui tourne en bloc a publié une déclaration commune blâmant l’attention excessive des médias pour le “report” de leur mariage.

“En raison de l’attention médiatique excessive entourant notre mariage, nous avons décidé de reporter la date. “Nous avons commencé à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie pourrait être compromis. Nous avons senti que ce qui aurait dû être une journée joyeuse et sacrée pourrait être gâché pour nous, nos familles et nos amis.

Avance rapide jusqu’en 2022 où le couple est plus heureux que jamais cinq enfants, deux mariages et un engagement plus tard.

“Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive through à Las Vegas à midi et demi du matin dans le tunnel de l’amour drive through, avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours », a écrit J. Lo dans sa newsletter qui présente des photos exclusives de sa journée spéciale.

Une source proche du couple amoureux a confirmé le mariage avec TMZ qui a obtenu des dossiers judiciaires montrant que Benjamin Geza Affleck et Jennifer Lynn Lopez ont demandé une licence de mariage le samedi 16 juillet.

Elle te l’a dit il y a 20 ans pic.twitter.com/PIMh2Zk8wl — ⭐️ avec un Y ⭐️ ☮️ (@wyntermitchell) 17 juillet 2022

“Nous sommes plus âgés maintenant, nous sommes plus intelligents, nous avons plus d’expérience, nous sommes à différents moments de notre vie, nous avons des enfants maintenant, et nous devons être très conscients de ces choses”, a déclaré Jennifer. “C’est un beau résultat que cela se soit produit de cette manière à ce moment de notre vie où nous pouvons vraiment nous apprécier et nous célébrer et nous respecter. Nous l’avons toujours fait, mais nous avons encore plus d’appréciation parce que nous savons que la vie peut vous emmener dans des directions différentes.

Qu’offririez-vous à Bennifer pour leur mariage ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter à propos de leur mariage.