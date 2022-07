Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient au service au volant du “tunnel de l’amour” de Las Vegas

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés samedi dans une chapelle au volant tard dans la nuit à Las Vegas, culminant une relation qui s’est étendue sur deux décennies dans deux romances distinctes et a fait la une d’innombrables couvertures de tabloïd.

Lopez a annoncé leur mariage dimanche dans sa newsletter pour les fans avec le titre “Nous l’avons fait”. Lopez a initialement rendu public ses fiançailles en avril sur la même newsletter, Sur le J Lo.

“L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience”, a écrit Lopez dans un message signé Jennifer Lynn Affleck.

Lopez a écrit que le couple s’est envolé pour Las Vegas samedi, a fait la queue pour sa licence avec quatre autres couples et s’est marié juste après minuit à la Little White Chapel, une chapelle dotée d’un “tunnel de l’amour” au volant. Lopez a déclaré qu’un haut-parleur Bluetooth a joué leur brève marche dans l’allée. Elle l’a appelée la meilleure nuit de leur vie.

« Restez assez longtemps et vous trouverez peut-être le meilleur moment de votre vie dans un drive-in à Las Vegas à 12h30 du matin dans le tunnel de l’amour avec vos enfants et celui avec qui vous passerez une éternité. “, a déclaré López.

La nouvelle de leurs noces s’est propagée pour la première fois dimanche après que le bureau du greffier du comté de Clark au Nevada a montré que le couple avait obtenu une licence de mariage qui avait été traitée samedi. Le dépôt de la licence de mariage a montré que Lopez prévoyait de prendre le nom de Jennifer Affleck.

Les représentants de Lopez et Affleck ont ​​refusé de commenter.

Lopez, 52 ans, et Affleck, 49 ans, sont sortis ensemble au début des années 2000, donnant naissance au surnom de “Bennifer”, avant de raviver leur romance l’année dernière. Ils ont déjà joué ensemble dans les années 2003 Gigli et 2004 fille de Jersey. À cette époque, ils se sont fiancés mais ne se sont jamais mariés.

Affleck a épousé Jennifer Garner en 2005, avec qui il partage trois enfants. Ils ont divorcé en 2018.

Lopez a déjà été marié trois fois. Elle a été brièvement mariée à Ojani Noa de 1997 à 1998 et à Cris Judd de 2001 à 2003. Elle et le chanteur Marc Anthony se sont mariés pendant une décennie après leur mariage en 2004 et partagent des jumeaux de 14 ans ensemble.