Jennifer Lopez et Ben Affleck repérés en train de faire du shopping pendant leur lune de miel en Italie

L’amour est dans l’air!

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été aperçus en train de voyager en Italie pendant leur lune de miel, plus récemment à Milan.

Les heureux mariés ont été vus main dans la main et faisant du shopping dans une boutique haut de gamme.

KEVIN SMITH DIT QUE LE MARIAGE DE JENNIFER LOPEZ ET BEN AFFLECK ÉTAIT « INSPIRANT » ET « ABSOLUMENT BEAU »

L’interprète de “On the Floor” était époustouflante dans un crop top blanc avec un jean blanc et des talons compensés. Elle a complété son look avec un chapeau fedora blanc et des bijoux en or, tout en tenant un sac à main blanc avec des embellissements chics.

Affleck, 50 ans, portait une chemise boutonnée bleu marine sur un t-shirt blanc avec un jean en denim, des baskets blanches et des lunettes de soleil aviateur.

Alors que l’acteur de “Batman” serrait une main avec Lopez, 53 ans, les fans ont pu jeter un coup d’œil sur le nouvel accessoire d’Affleck de son autre main – son alliance en or brillant.

La paire s’est arrêtée pour des photos avec une foule de fans, alors que les gens les accueillaient lors de leur aventure de shopping. Lopez est vue avec une main sur l’épaule de son nouveau mari, et ils ont souri pour les caméras.

Le week-end dernier, le duo s’est marié pour la deuxième fois avec un mariage extravagant de trois jours dans le domaine géorgien de 8,9 millions de dollars d’Affleck. Ils se sont mariés pour la première fois lors d’une petite cérémonie discrète à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas le mois dernier.

L’actrice de “Marry Me” portait trois magnifiques robes de mariée, toutes conçues par Ralph Lauren pour ses noces somptueuses en Géorgie avec l’acteur oscarisé.

Le créateur de mode a expliqué en détail comment il a créé les superbes créations dans une vidéo YouTube intitulée “The Making of a Moment with Jennifer Lopez”, illustrant son processus de création des magnifiques robes.