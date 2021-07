Jennifer Lopez et Ben Affleck rendent leur relation « officielle sur Instagram »

Bennifer 2.0 semble bien parti !

Jennifer Lopez a officialisé sa relation avec Ben Affleck sur Instagram avec une surprise d’anniversaire. Après que des rumeurs se soient répandues et que des photos de paparazzi aient fait surface pendant des mois de la réunion des deux après sa rupture avec l’ex-fiancé Alex Rodriguez, Lopez a finalement scellé son statut de relation avec un baiser.

La chanteuse a posté une série de photos vêtue d’un bikini à cordes rose et orange, d’une robe de plage fleurie colorée et d’un chapeau de paille sur Instagram samedi pour célébrer son 52e anniversaire. Sur la dernière diapositive, elle portait son nouvel mais ancien amant Affleck, verrouillé par les lèvres.

« 5 2 … qu’est-ce que ça fait ….. », a-t-elle écrit sur la révélation de la relation.

La photo marque la première fois que Lopez ou Affleck publient quelque chose sur leur amour renouvelé.

Lopez et Affleck ont ​​d’abord pris d’assaut la culture pop après avoir commencé à sortir ensemble au début des années 2000. Le couple puissant d’Hollywood – qui a joué ensemble dans « Gigli » en 2003 et « Jersey Girl » en 2004 – s’est fiancé en novembre 2002 (vous vous souvenez de sa bague de fiançailles rose ?). Mais à l’époque, il n’y avait pas de bonheur pour toujours – Lopez et Affleck ont ​​mis fin à leurs fiançailles en 2004.

Avant le baiser d’anniversaire de samedi, les deux ont fait leurs débuts sur Instagram au nom de Leah Remini qui a publié jeudi un montage vidéo de deux minutes mettant en vedette Lopez et Affleck blottis ensemble dans un cliché en noir et blanc.

Au cours du week-end de vacances du 4 juillet, Lopez et Affleck ont ​​été vus passer une journée à Universal Studios Hollywood en Californie avec leurs enfants, selon des photos et des rapports de Page Six et Entertainment Weekly.

Les observateurs de célébrités se sont rendus sur les réseaux sociaux pour célébrer le retour du premier couple.

« jlo fait la révélation d’un petit ami le jour de son anniversaire à la fin d’un cliché de photos de bikini en solo …… c’est la saison des léos », @hunteryharris a écrit sur Twitter.

@WrittenByHanna a écrit: « La relation JLO pourrait bien prendre la place de l’actrice JLO dans la hiérarchie JLO. »

« C’est l’anniversaire de JLO mais elle nous a offert un cadeau. Reine altruiste », @shylawhittney a écrit.

« Vous avez l’air super heureux », a écrit l’animatrice de l’émission « Today » Hoda Kotb sous la photo Instagram.

Lopez a annoncé sa rupture avec Rodriguez lors de l’émission « Today » en avril avec une déclaration commune.

« Nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous sommes impatients de le rester », indique le communiqué. « Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. »

Contribution : Hannah Yasharoff, Cydney Henderson