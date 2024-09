Jennifer Lopez et Ben Affleck rencontrent Laura Wasser, avocate spécialisée dans les divorces et la « reine du disso », à Los Angeles pour régler un divorce « délicat »… un mois après le dépôt de la demande de divorce de JLo

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été vus se dirigeant vers leur bureau de West Hollywood pour parler avec l’avocate spécialisée en divorce Laura Wasser lundi matin.

Laura, qui a travaillé avec Ben lorsqu’il s’est séparé de Jennifer Garner, a aidé les ex à gérer leur divorce « délicat », selon TMZ.

Lopez et Affleck – qui n’ont été mariés que deux ans – ont une séparation compliquée car ils n’avaient pas de contrat prénuptial lorsqu’ils ont dit « oui » en août 2022.

Et depuis qu’ils se sont mariés, les stars ont travaillé ensemble sur plusieurs projets comme les films This Is Me… Now, The Greatest Love Story Never Told, Unstoppable et Kiss Of The Spider Woman.

La partie la plus difficile, cependant, est la société de production de Ben avec Matt Damon de longue date ; elle a été créée après son mariage avec l’ancienne Fly Girl, ce qui signifie que Jennifer pourrait être en mesure d’en obtenir une part, a ajouté le site.

Wasser vu sur Instagram en juin en train de modéliser des bijoux

Mais il n’y aura pas de guerre entre les deux car ils veulent que le divorce soit à l’amiable.

« Ils veulent montrer aux enfants que les choses se passent bien », a déclaré une source Personnes lundi. « Ils veulent rester amicaux. Il y a encore beaucoup d’amour. »

Le divorce doit se dérouler plutôt bien puisque Ben et Jennifer semblaient s’entendre lorsqu’ils ont emmené leurs enfants bruncher à l’hôtel Beverly Hills plus tôt ce mois-ci.

Ils marchèrent côte à côte jusqu’à l’hôtel.

PageSix a affirmé que Ben ne pouvait pas garder ses mains loin de Jen et l’avait même embrassée, ce qui est un comportement inhabituel pour un couple en instance de divorce.

La séparation a cependant été longue à venir, car ils n’ont pas vécu ensemble pendant la majeure partie de cette année.

L’interprète de On The Floor, 55 ans, a demandé le divorce sans avocat le 20 août, ce qui marquait le deuxième anniversaire de mariage du couple.

Lopez a indiqué que la date de séparation était le 26 avril 2024, selon les documents juridiques consultés par DailyMail.com.

Le couple n’a pas signé de contrat prénuptial avant de se marier, ont révélé des sources proches du dossier.

Le couple s’est marié lors d’une somptueuse cérémonie en Géorgie en août 2022 – un mois après s’être marié légalement à Las Vegas en juillet

Le 26 avril, date officielle de leur séparation, Lopez a été aperçu ici lors d’une sortie en solo à New York.

Ben a été vu le 3 mai ; pendant des mois, il est sorti avec et sans sa bague

Le jour où le mariage de Jennifer et Ben s’est terminé, l’actrice a été aperçue quittant The Whitman, un condominium de luxe surplombant Manhattan, lors d’un voyage en solo dans sa ville natale, New York.

Sans contrat prénuptial, les revenus individuels de Jennifer et Ben au cours des deux dernières années — qu’ils proviennent de projets de films ou de contrats avec de grandes marques — sont la propriété de la communauté.

L’un des biens majeurs sur lesquels le couple séparé devra se mettre d’accord est une maison de 60,85 millions de dollars à Beverly Hills, en Californie, qu’ils ont achetée l’année dernière.

L’ancien couple a mis la maison – qui compte 12 chambres et 24 salles de bains – en vente en juin pour 65 millions de dollars, puis l’a remise en vente après avoir effectué des rénovations récentes pour 68 millions de dollars.

La maison située dans le quartier huppé du sud de la Californie est arrivée sur le marché le mois dernier après des travaux supplémentaires, qui ont pris deux ans à Lopez et Affleck pour être choisie.

Le manoir s’étend sur 38 000 pieds carrés, et la loi fiscale de l’État pourrait jouer un rôle dans l’augmentation du prix, car la Californie taxe les maisons vendues pour un minimum de 10 millions de dollars avec une taxe de 5,5 pour cent, TMZ rapporté le mois dernier.

L’annonce de la demeure était détenue par The Agency, une société immobilière appartenant à la personnalité de Bravo, Mauricio Umansky.

Affleck a quitté sa maison de Beverly Hills et a depuis dépensé 20,5 millions de dollars pour un manoir à Pacific Palisades, en Californie.

Les deux artistes ont travaillé sans relâche au cours des deux années de leur mariage : les projets d’Affleck au cours de cette période incluent les films Air (2023) (qu’il a également réalisé) et Hypnotic, selon iMDb.

Affleck a également fait des apparitions dans The Flash (2023) et Jennifer Lopez (2024) dans This Is Me… Now. Il a terminé le tournage de The Accountant 2, dans lequel il reprend le rôle de Christian Wolff du film de 2016.

Les deux semblent avoir eu une dispute sur le tapis rouge peu de temps après lors de la première du film de Jennifer, The Mother ; photographié en mai 2023 à Los Angeles

Les langues ont commencé à se délié lorsque le couple a semblé avoir un échange tendu aux Grammy Awards en février 2023, bien qu’ils l’aient tous deux ensuite ignoré.

Parmi ses autres projets d’acteur en cours, on trouve un film intitulé Witness for the Prosecution, qui est en développement, et un film intitulé RIP, qui est en phase de pré-production.

Il est répertorié comme producteur exécutif d’un téléfilm intitulé Thirst, d’un drame sportif intitulé Flash Before the Bang et d’un film de Hugh Jackman intitulé Apostle Paul.

Parmi les autres projets sur lesquels il est cité comme producteur, on trouve un film intitulé Keeper of the Lost Cities, qu’il devrait réaliser et dont il serait le protagoniste, ainsi que le film Animals, qu’il devrait réaliser et dans lequel joue son ami de longue date Matt Damon.

Les coentreprises dans lesquelles il est impliqué avec Lopez : une adaptation musicale de Kiss of the Spider Woman et Unstoppable, dans lesquels elle joue.

Jennifer, dont la valeur nette est estimée à 400 millions de dollars, a sorti quatre films depuis son mariage avec Ben, dont son projet autofinancé de 20 millions de dollars, This Is Me… Now: A Love Story, qui documente la romance ravivée du couple.

Elle a lancé sa ligne de cocktails Delola en 2023 et elle devait se lancer dans une tournée mondiale pour soutenir son dernier album This Is Me… Now cette année, mais celle-ci a été annulée quelques semaines avant le coup d’envoi afin qu’elle puisse se « concentrer » sur sa famille.

Ben, oscarisé, dont la fortune est estimée à 150 millions de dollars, a joué dans les films Air (2023) et Hypnotic (2023). Il a également récemment terminé le tournage d’une suite de The Accountant (2016).

Dans les documents judiciaires, Lopez a déclaré qu’elle renonçait à la pension alimentaire et a demandé au tribunal de ne pas en accorder non plus à Affleck, selon le média.

Selon TMZ Selon des sources proches du dossier, les ex sont engagés dans des négociations tendues depuis des mois. À certains moments, Jennifer et Ben ont complètement arrêté de se parler.

La source a fait remarquer au média que « l’un des secrets peu connus est que Jennifer a payé une grande partie de leurs dépenses conjugales et maintenant elle a le sentiment qu’il lui doit quelque chose » – et détaille les dépenses qu’elle a engagées au cours de leur relation.

Lopez est mère de jumeaux Emme et Maximilian, 16 ans, avec son ex-mari Marc Anthony, 55 ans ; tandis qu’Affleck est père d’enfants Violet, 18 ans, Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner, 52 ans.

Affleck ne voulait pas non plus que ses lettres d’amour à Lopez soient rendues publiques dans son nouveau film The Greatest Love Story Never Told

« Bennifer » est rapidement devenu le « couple à la mode » d’Hollywood du début des années 2000.

Mais leur romance éclair a pris fin début 2004, lorsque elle et la star d’Armageddon ont brusquement annulé leurs fiançailles.

Dans son documentaire sur Amazon Prime Video, Jennifer a mis en lumière leur relation tumultueuse de deux ans, qui a attiré l’attention du public, mettant le couple à rude épreuve.

« Ben et moi avons rompu trois jours avant notre mariage et nous avons craqué sous la pression », a-t-elle révélé aux caméras.

« J’ai eu le cœur brisé lorsque j’ai perdu l’amour de ma vie, mon meilleur ami, et je n’ai pas pu parler pendant tant d’années et c’était la partie la plus dure.

« Avant, je pensais que c’était tout le monde qui était brisé, maintenant je pense que c’était juste moi. »

Les stars vues ensemble lors d’une interview sur NBC Dateline le 13 juillet 2003 à Vancouver, Canada

Après 17 ans de séparation et deux mariages ratés, Ben et Jennifer ont décidé de raviver leur romance en mai 2021.

« Nous sommes des personnes totalement différentes maintenant et nous sommes les mêmes et nous avons le même amour à 100 pour cent. Comme si je n’étais jamais tombée amoureuse de quelqu’un d’autre. [Ben] », a avoué Jennifer dans The Greatest Love Story Never Told, sorti en 2024.

Ben a posé la question en avril 2022 avec une superbe bague de fiançailles en diamant vert sur laquelle était gravé « Not. Going. Anywhere » sur l’anneau.

C’était spécial pour Jennifer car c’était « la façon dont il signait ses e-mails lorsque nous recommencions à parler », a-t-elle déclaré à Zane Lowe d’Apple Music en novembre 2022.

En juillet 2022, Ben et Jennifer se sont mariés dans une chapelle de mariage à Las Vegas.

Le mois suivant, le couple a organisé une cérémonie de mariage remplie de stars dans la vaste propriété de Ben en Géorgie.

Bien que les rumeurs de séparation n’aient pas atteint leur paroxysme avant 2024, les fans du couple ont commencé à spéculer que Ben était « malheureux » dans la relation en 2023.

Cela découlait principalement de l’aversion apparente de Ben pour les festivités sur le tapis rouge que Jennifer fréquentait, ainsi que de plusieurs interactions apparemment animées qui ont été filmées.