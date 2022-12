Jennifer Lopez et Ben Affleck passent Noël avec des “familles recomposées”

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​célébré leur premier Noël en tant que couple marié.

JLo a partagé ses festivités de Noël avec ses fans à travers elle Bulletin “On The JLo”.

“Nous avons reconstitué les familles, doublé le nombre de personnes, doublé le plaisir, doublé l’amour, doublé les cadeaux et triplé le chaos !” Lopez a écrit dans le bulletin.

Lopez et Affleck ont ​​tous deux des enfants issus de leurs relations passées. Lopez a des jumeaux Max et Emme qu’elle partage avec Marc Anthony, et Affleck a un fils, Samuel, et des filles, Seraphina et Violet, avec Jennifer Garner.

Lopez a également partagé que sa fête de vacances avait un thème de colibri, basé sur une nouvelle chanson qu’elle a écrite pour son prochain album “This Is Me … Now”.

“J’ai écrit une chanson intitulée Hummingbird pour mon nouvel album, ‘This Is Me… Now.’ Pour moi, les colibris sont des messagers de l’amour. Ils sont très agiles : ils peuvent voler en avant, en arrière, de haut en bas. C’est aussi l’oiseau le plus rapide, mais ils ont toujours le temps de s’arrêter, de manger quelque chose de sucré et de sentir les roses.” a écrit le chanteur.

“Je m’identifie à eux, mais plus que tout, chaque fois que j’en vois un, j’ai l’impression que c’est un signe de Dieu que tout ira bien… Alors, j’ai décidé cette année que le colibri serait un thème parfait”, a-t-elle poursuivi. .

Selon l’actrice de “Marry Me”, sa fête de Noël sur le thème des colibris comprenait un colibri et une robe Gucci qu’elle avait achetées il y a quelque temps et attendait l’occasion idéale pour la porter.

La chanteuse “On the Floor” a également partagé une tradition qu’elle a pu ramener cette année.

“Depuis 8 ans, nous organisons une édition de Noël Taco Tuesday, où nous nous réunissons, nous habillons et chantons des chants de Noël. Pendant la pandémie qui a disparu, c’était donc la première fois depuis longtemps que nous étions capable de se réunir avec des gens que nous n’avons pas vus depuis une éternité”, a écrit Lopez. “La fête était remplie de famille, d’amis, de collègues et de personnes que nous connaissons depuis des années. Nous avons chanté et dansé et nous avons passé un moment des plus incroyables !”

Lopez et Affleck se sont mariés à Las Vegas en juillet 2022 après s’être initialement fiancés en 2002 mais se sont séparés peu de temps après.