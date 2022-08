Jennifer Lopez et Ben Affleck organisent un deuxième mariage dans un domaine privé de 87 acres en Géorgie: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ben Affleck et Jennifer Lopez célèbrent leur vie de jeunes mariés en tant que mari et femme avec une fête de mariage de trois jours pour les amis et la famille au manoir privé d’Affleck en Géorgie.

L’heureux couple s’est marié il y a près d’un mois à Las Vegas, Nevada, lors d’une cérémonie à minuit sur le célèbre Strip, en présence de quelques personnes seulement, dont deux de leurs enfants issus de mariages précédents.

“Tout tourne autour de J.Lo”, a déclaré une source à Page Six. “Ben veut que toute l’attention soit sur elle pour leur grand jour.”

La liste des célébrités se dirigeant vers le sud pour le week-end devrait inclure Matt Damon, Jimmy Kimmel, le frère de Ben Casey Affleck et Drea de Matteo.

BEN AFFLECK A 50 ANS : COMMENT IL S’EST RÉINVENTÉ ET A RAVIVÉ SON AMOUR AVEC JENNIFER LOPEZ

Les représentants d’Affleck et de Lopez n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’interprète de “Waiting for Tonight” devrait porter “une robe Ralph Lauren couture sur mesure” fabriquée en Italie, Vogue capturant son parcours dans la mode.

La propriété privée d’Affleck est situé sur 87 acres et le manoir principal de 6 000 pieds carrés, et est conçu pour ressembler à une ancienne maison de plantation avec des colonnes de 24 pieds, des volets et un porche enveloppant.

JENNIFER LOPEZ DIT À BRITNEY SPEARS DE « RESTER FORTE » AU MILIEU DE FEUD AVEC KEVIN FEDERLINE

Le complexe a trois structures distinctes et se trouve à environ une heure de Savannah dans la réserve exclusive de Hampton Island.

Affleck aurait acheté la propriété pour 7 millions de dollars en 2003 lorsqu’il a été fiancé pour la première fois à Lopez.

Les initiés ont révélé que la “célébration intime pour la famille et les amis” commence par un dîner de répétition vendredi et la cérémonie proprement dite samedi.

Un barbecue et un pique-nique clôtureront le week-end de trois jours d’événements, avec la publication rapportant que Colin Cowie dirigera les détails de planification pour l’affaire somptueuse.

Ben et Jen se sont fiancés pour la première fois en 2002 et avaient l’intention de se marier en septembre 2003, mais ont reporté leur mariage et ont finalement annulé leur relation en janvier 2004.

MARIAGES À VEGAS : BRUCE WILLIS, FRANK SINATRA ET D’AUTRES STARS MARIÉS À JENNIFER LOPEZ, LA CHAPELLE DE BEN AFFLECK

Ils ont ravivé leur romance en avril 2021 après qu’elle a rompu avec l’ex-fiancé Alex Rodriguez et qu’il s’est séparé d’Ana de Armas. Elle a annoncé leurs fiançailles plus tôt cette année et a révélé qu’il avait proposé alors qu’elle était dans la baignoire.

Lopez a annoncé son mariage avec Affleck dans un article de newsletter aux abonnés, où elle a révélé qu’ils avaient prononcé leurs vœux à The Little White Wedding Chapel juste après minuit le 17 juillet.

Des documents judiciaires montrent que l’actrice de “Hustlers”, âgée de 53 ans, a demandé un “nouveau nom” dans le dossier, qui a été reçu pour la première fois le samedi 16 juillet et déposé le lendemain auprès du bureau du greffier du comté de Clark. Elle portera désormais légalement le nom de Jennifer Affleck.

La star de “Marry Me” a déjà changé de nom lorsqu’elle était mariée au chanteur Marc Anthony. Près de six mois après la finalisation de leur divorce en 2014 – et trois ans après leur séparation – Lopez a abandonné son nom de famille, Muniz.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

J.Lo et Marc ont des jumeaux de 14 ans, Max et Emme.

Elle a également été mariée au danseur Cris Judd de 2001 à 2003 et a eu un mariage d’un an avec Ojani Noa, qui a commencé en 1997 et s’est terminé en 1998.

Afflek et ex-femme Jennifer Garner ont trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans.

“Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience”, a écrit Lopez à propos des noces intimes, qui, selon elle, étaient “exactement ce que nous voulions”.

“Ils avaient raison quand ils disaient : ‘tout ce dont tu as besoin, c’est d’amour’. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir cela en abondance, une nouvelle famille merveilleuse de cinq enfants incroyables et une vie que nous n’avons jamais eu plus de raisons d’espérer”, a-t-elle écrit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive through à Las Vegas à midi et demi du matin dans le tunnel de l’amour drive through, avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours . L’amour est une grande chose, peut-être la meilleure des choses, et ça vaut la peine d’attendre.”