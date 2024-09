Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​repris l’école en toute « cool et cordiale » : le divorce est-il annulé ? | Hollywood

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont retrouvés. Le couple, au bord du divorce et dont la procédure est déjà en cours, a été aperçu en train de faire front commun pour le bien de leurs enfants. Le couple séparé s’est réuni pour assister à la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants mardi, un peu comme Bennifer qui participait à ces rituels avant de commencer à vivre séparément. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​vécu une histoire d’amour digne d’un film, mais elle s’est terminée.

Cette sortie marque leur deuxième apparition ensemble après avoir été vus en train de s’embrasser et de se tenir la main il y a quelques jours, ce qui amène les fans à se demander s’ils pourraient retirer leur divorce.

Les sorties de rentrée de Jennifer Lopez et Ben Affleck

J.Lo et Affleck partagent une grande famille recomposée, qui comprend les trois enfants que l’acteur a eus avec son ex-femme Jennifer Garner : Samuel, 12 ans, Seraphina, 15 ans, et Violet, 18 ans. Lopez a les jumeaux Emme et Max, 16 ans, qu’elle a eus avec son ex-mari Marc Anthony. La pop star entretient des liens étroits avec tous ses enfants, y compris ceux qu’ils partagent.

Selon TMZ, Lopez et Affleck ont ​​été aperçus en train de se rendre à l’événement dans une école de la région de Los Angeles où leurs enfants sont inscrits. Violet, l’aînée des enfants de la star de Accountant 2, était absente car elle venait de commencer l’université.

Des sources proches du couple ont confié à TMZ que Lopez et Affleck « étaient totalement cool l’un avec l’autre et très cordiaux » pendant l’événement. Les sources ont expliqué que malgré leur séparation, ils restent « un couple qui se soucie toujours l’un de l’autre » et sont profondément engagés dans le bien-être de leurs enfants.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont-ils toujours en instance de divorce ?

Alors que les fans pensent que Jen et Ben pourraient se réconcilier, étant donné qu’ils ont commencé à sortir ensemble après une séparation de plusieurs mois, les réseaux sociaux regorgent de commentaires tels que « Bennifer fait un retour en force », « oh, donc le divorce est annulé » et « j’espère qu’ils annuleront leur divorce ». Cependant, une source a déclaré au média de divertissement qu’ils poursuivraient la procédure de divorce.

« Ils continuent de faire avancer leur divorce », a confirmé la source. Il semble que les co-stars de Gigli se soient rapprochées principalement pour leurs enfants, qui restent très proches de leurs deux parents.

Lopez a déposé des documents juridiques pour mettre fin à son mariage avec Affleck le 20 août sans avocat spécialisé en divorce, seulement deux ans après leur deuxième cérémonie de mariage. Le couple s’est initialement marié lors d’une cérémonie privée à la Little White Chapel de Las Vegas en juillet 2022, suivie d’une somptueuse réception remplie de stars en Géorgie le mois suivant.

Bennifer, retrouvailles récentes

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​eu une réunion surprise au Beverly Hills Hotel pour déjeuner. Le couple, qui vit séparément depuis un moment, a été aperçu main dans la main et partageant un baiser tout en dînant séparément de leurs enfants au Polo Lounge.

Des sources proches du couple ont révélé à Page Six que la star de Gone Girl « ne pouvait pas s’empêcher de toucher » Lopez pendant leur déjeuner. Une source a commenté leur alchimie sexuelle indéniable en déclarant : « Ils ont toujours eu beaucoup d’alchimie sexuelle. Ils sont toujours attirés l’un par l’autre. »