Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​« pleuré » au mariage : Témoin – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Seules quelques personnes ont pu témoigner Jennifer Lopez et Ben Affleckle mariage de Las Vegas, y compris Portis de Kenosha, un employé de A Little White Wedding Chapel. “C’était tellement excitant”, a déclaré Kenosha Bonjour Amérique à propos des noces nocturnes du 16 juillet. “Je veux dire, nous nous préparions à fermer et nous avons eu un invité spécial qui est arrivé en tant que personne sans rendez-vous”, a-t-elle ajouté. “J’ai commencé à trembler un peu. Je me dis : ‘Oh mon dieu, c’est Jennifer Lopez, nous nous apprêtons à nous marier !’ ”

“J’ai commencé à trembler un peu, genre : ‘Voici Jennifer Lopez, nous nous apprêtons à nous marier !'” Un témoin travaillant à la Little White Chapel à Las Vegas révèle de nouveaux détails sur la cérémonie de mariage discrète surprise de Jennifer Lopez et Ben Affleck. https://t.co/6zEoHjXtDW pic.twitter.com/5geqm7LnUT – Bonjour l’Amérique (@GMA) 19 juillet 2022

Kenosha a utilisé les mots « émotif » et « affectueux » pour décrire le événement romantique entre Jennifer, 52 ans, et Ben, 49 ans, qui apprécié un engagement de trois mois avant de se marier. “Alors qu’ils lisaient les vœux de l’autre, ils étaient très gentils », a déclaré Kenosha à GMA. «Ils étaient tous les deux émotifs. Ils ont crié l’un à l’autre. Les enfants étaient juste derrière.

Jennifer, qui a amené ses jumeaux de 14 ans Max et Emme le long de la chapelle, portait “une belle robe élégante de type dentelle beige”, a déclaré Kenosha. « Il y avait un train dessus. Le voile était magnifique », a-t-elle expliqué. « Tout était très élégant et beau. Elle était magnifique. Elle avait un beau bouquet blanc et il [Ben] avait aussi une boutonnière qui correspondait à ça.

Jen et Ben ont choqué les fans en annonçant le 17 juillet qu’ils s’étaient enfuis à Las Vegas la nuit précédente. “Nous l’avons fait”, a écrit Jennifer dans sa newsletter où elle a partagé la grande nouvelle. “L’amour est beau. L’amour est gentil. Et l’amour est patient. Vingt ans de patience. Le couple de la liste A était auparavant fiancé au début des années 2000, mais ils ont rompu avant de pouvoir se marier. Puis, début 2021, Jen et Ben ont ravivé leur romance après que la chanteuse ait largué son fiancé Alex Rodríguez.

Apparemment, les noces de Vegas ne sont que le début des célébrations de mariage pour “Bennifer”. Les deux auraient prévu un deuxième mariage dans l’immense domaine de Ben sur l’île de Hampton, en Géorgie. La prochaine fête, qui devrait avoir lieu “dans les prochaines semaines”, sera ouverte aux membres de la famille et aux amis célèbres de Ben et Jen. Nous ne pouvons qu’imaginer le genre de fête que cet événement va être !