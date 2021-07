Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent leur relation Instagram | Nouvelles des gens

New Delhi : A l’occasion de son anniversaire, la chanteuse Jennifer Lopez a officialisé sa relation avec l’acteur Ben Affleck.

Prenant sur Instagram, Lopez a publié une série de photos de ses célébrations d’anniversaire, et dans l’une des images, on peut voir Lopez et Ben s’embrasser. Cependant, elle ne l’a pas tagué.

« 5 2… qu’est-ce que ça fait », a légendé Lopez, laissant les internautes émerveillés par le couple.

« Dann…legit m’a fait tomber la mâchoire », a commenté un utilisateur des réseaux sociaux.

« J’aime que vous l’ayez officialisé de la meilleure façon possible », a écrit un autre.

Selon CNN, Lopez et Ben étaient sortis ensemble pour la première fois il y a 19 ans. Les deux ont failli se marier et se sont séparés en 2004 après avoir été ensemble pendant plus d’un an. Après s’être séparés, Ben a épousé l’actrice Jennifer Garner. Sa relation avec Garner n’a pas survécu longtemps car ils ont officiellement divorcé en 2017.