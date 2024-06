Jennifer Lopez et Ben Affleck se battent toujours pour leur mariage. Une source a déclaré à ET que le couple « fait face à quelques problèmes » au milieu du bavardage en cours à propos de état de leur relation.

« Jen ressent de la pression avec tous ses engagements professionnels et Ben est plus détendu et ne se soucie pas d’Hollywood et de tout ce qui va avec. Il a l’impression que les hauts et les bas font partie de la vie et que tout le monde vit ces moments », a déclaré le actions sources.

Le couple devrait partager son deuxième anniversaire de mariage en juillet, après s’enfuir à Las Vegas pour une cérémonie tranquille en 2022. Ils ont ensuite accueilli une cérémonie de mariage et une réception somptueuse avec des amis et de la famille dans le domaine d’Affleck à Riceboro, en Géorgie.

Ceci après avoir ravivé leur romance du début. Lopez et Affleck se sont fiancés pour la première fois en novembre 2002, mais ont annulé leurs fiançailles quelques jours seulement avant leurs noces prévues en septembre 2003.

« Ils ont repris leur relation en espérant que les problèmes passés ne se répéteraient pas, mais malheureusement, certains d’entre eux se reproduisent », a déclaré la source d’ET.

Ben Affleck et Jennifer Lopez arrivent à la première de « Daredevil » au Village Theatre le 9 février 2003. – Kevin Winter/Getty Images

Concernant les points douloureux spécifiques du mariage, la source suggère qu’Affleck a beaucoup à faire en ce moment.

« Ben a essayé de faire de son mieux en termes de carrière, de coparentalité et d’être un bon partenaire, mais il se sent dépassé », note la source.

« Ben et Jen ne veulent pas divorcer », ajoute la source, « et disent qu’ils ne le feront pas, mais leur relation ne fonctionne tout simplement pas à ce stade. Ils n’ont pas encore fini et veulent arranger les choses parce qu’ils s’aiment, mais ils sont aussi tous les deux malheureux. »

Ben Affleck et Jennifer Lopez lors de la 81e cérémonie des Golden Globe Awards qui s’est tenue à l’hôtel Beverly Hilton le 7 janvier 2024 à Beverly Hills, en Californie. – Christopher Polk/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images

Affleck, 51 ans, et Lopez, 54 ans, récemment réunis et mis sur un front uni pour sa fille, Violet. Le couple a été aperçu jeudi habillé à neuf en route pour la soirée de remise des diplômes de Violet à Los Angeles où ils ont été rejoints par la mère d’Affleck, Christine Anne Boldt.

Le Air la star partage trois enfants avec son ex-femme, Jennifer Garner. En plus de Violet, 18 ans, ils sont également coparents de Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans. Affleck et Garner se sont mariés de 2005 à 2018.

La famille recomposée de Lopez et Affleck comprend également ses deux enfants, Les jumeaux Max et Emme, 16 ansqu’elle partage avec son ex-mari, Marc Anthony. Les musiciens se sont mariés de 2004 à 2014.

Jennifer Lopez et Ben Affleck assistent à la première d’Amazon de « This is Me… Now: A Love Story » au Dolby Theatre à Hollywood, Californie, le 13 février 2024. – ET

Plus tôt cette semaine, un la source a dit à ET« Jen et Ben continuent de s’éloigner l’un de l’autre. Ils ont des problèmes depuis quelques mois et essaient de trouver une solution par eux-mêmes. »

La source a ajouté : « Jen a eu du mal à gérer le stress général de la vie ainsi que celui de sa carrière. Elle a connu des hauts et des bas tout en traitant tout. Elle s’est jetée dans le travail, ce qui a toujours été une un débouché pour qu’elle reste occupée et distraite. »

Plus récemment, Lopez a fait la promotion son nouveau film Netflix, Atlas.

Comme elle est sorti à Mexico lors de sa tournée de presse, Lopez répondu aux questions lors d’une conférence de presse alors qu’elle était assise sur scène à côté de sa co-star, Simu Liudevant une salle remplie de journalistes.

Selon la vidéo de l’événement, lorsqu’un journaliste a demandé au public si les rumeurs selon lesquelles Lopez et Affleck s’étaient séparés étaient vraies, Liu n’a pas tardé à intervenir en disant : « OK, nous ne faisons pas ça. »

« Vous savez mieux que ça », a répondu Lopez, qui portait son alliance.

Liu a ajouté : « Ne venez pas ici avec cette énergie, s’il vous plaît. »

