Jennifer Lopez et Ben Affleck font appel à Laura Wasser pour la médiation de leur divorce

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont présentés à leur bureau de WeHo lundi matin, accompagnés d’un célèbre avocat spécialisé dans les divorces Laura Wasser et ce n’est pas difficile à lire entre les lignes.

TMZ a révélé l’histoire… J Lo et Ben de manière choquante n’avait pas de contrat de mariageet les deux ont été impliqués dans de multiples projets au cours de leurs deux ans de mariage, et décider qui obtient quoi a été délicat.