Jennifer Lopez et Ben Affleck ensemble à la soirée de rentrée, le divorce est toujours d’actualité

Jennifer Lopez et Ben Affleck font de leur mieux pour leurs enfants… TMZ a appris qu’ils étaient entrés ensemble dans une école malgré leur divorce en plein essor.

Des sources proches du dossier ont déclaré à TMZ que les ex avaient été vus en train de se rendre à la soirée de rentrée scolaire mardi dans une école de la région de Los Angeles où ils ont chacun des enfants. Nos sources nous ont dit que les ex étaient totalement cool l’un avec l’autre et très cordiaux.