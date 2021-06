Los Angeles: Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été photographiés en train d’échanger des baisers passionnés, confirmant apparemment des semaines de rumeurs fiévreuses selon lesquelles ils auraient ravivé une romance qui dominait les médias des célébrités il y a près de 20 ans.

Des photos de paparazzi publiées dans le New York Post lundi ont montré les deux acteurs s’embrassant tout en savourant un repas avec des membres de la famille de Lopez au chic restaurant de sushi Nobu de Malibu à l’ouest de Los Angeles dimanche.

Les représentants de Lopez, 51 ans, ont refusé de commenter lundi, tandis que les publicistes d’Affleck n’ont pas renvoyé de demande de commentaire.

Lopez et le réalisateur d' »Argo » Affleck, surnommé » Bennifer « , sont devenus le couple dont on parle le plus dans le monde des célébrités au début des années 2000 dans une romance marquée par ses voitures de luxe et une grande bague de fiançailles en diamant rose de 6,1 carats.

Ils ont cependant brusquement annulé leur mariage en 2003 et se sont séparés quelques mois plus tard.

Le couple a été photographié ensemble à plusieurs reprises à Los Angeles et à Miami ces dernières semaines, après que Lopez et son ancien fiancé joueur de baseball Alex Rodriguez ont annulé leurs fiançailles à la mi-avril après quatre ans ensemble.

Les photos de lundi étaient les premières sur lesquelles Lopez et Affleck ont ​​été vus en train de s’embrasser cette fois-ci.

Sortie de célébrités E! News a cité une source non identifiée la semaine dernière disant que Lopez prévoyait de déménager de Miami à Los Angeles pour passer plus de temps avec Affleck, 48 ans, et cherchait des écoles pour ses jumeaux de 13 ans, Max et Emme.

Max et Emme, ainsi que la sœur du chanteur Lydia, ont également été photographiés entrant dans le restaurant de Malibu dimanche.

Lopez a épousé le chanteur latino Marc Anthony, son troisième mari, cinq mois seulement après sa rupture en 2004 avec Affleck.

Affleck s’est marié et a divorcé plus tard de l’actrice Jennifer Garner.