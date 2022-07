Jennifer Lopez et Ben Affleck emballent sur le PDA pendant leur lune de miel à Paris

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été aperçus emballant sur le PDA pendant leur lune de miel à Paris.

Lopez et Affleck ont ​​​​été photographiés en train de se promener vendredi tout en célébrant leur amour. Le couple marié a partagé un baiser et s’est tenu la main.

L’interprète de “Let’s Get Loud” portait une robe à fleurs tandis que l’acteur de “Deep Water” portait une chemise boutonnée bleue avec un jean.

Jeudi soir, les deux ont dîné au restaurant Le Matignon. Lopez portait une robe rouge tandis qu’Affleck arborait un costume et une cravate.

Lopez et Affleck obtenu une licence de mariage au Nevada Samedi. Ils ont eu une cérémonie de mariage courte et douce à la chapelle A Little White Wedding vers minuit.

Les deux ont partagé une pizza et un coca light sur le chemin du retour à Los Angeles après les noces, a rapporté Page Six.

La chanteuse “On the Floor” a également demandé à changer légalement son nom en Jennifer Lynn Affleck, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

“Quand l’amour est réel, la seule chose qui compte dans le mariage, c’est l’autre et la promesse que nous faisons d’aimer, de prendre soin, de comprendre, d’être patients, aimants et bons les uns envers les autres”, a écrit Lopez dans sa newsletter, où elle a annoncé le mariage. le dimanche.

“Nous avons eu ça. Et bien plus encore. La meilleure nuit de notre vie.”

Lopez et Affleck étaient déjà fiancés en 2003. Ils ont reporté leur mariage trois jours avant que le moment spécial ne se produise et ont officiellement rompu leurs fiançailles en janvier 2004.

Les deux ont ravivé leur relation en avril 2021 et se sont fiancés dans l’année après avoir été mariés à d’autres personnes.