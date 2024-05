Jennifer Lopez et Ben Affleck : Chronologie de leur histoire d’amour

CNN

—



Beaucoup de gens se demandent si Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​des problèmes dans leur mariage, mais une personne a eu le culot de le demander sur un forum public.

Dans une vidéo largement partagée lors d’une conférence de presse au Mexique pour son nouveau film « Atlas », on entend un journaliste non identifié interroger Lopez sur les spéculations selon lesquelles le couple est à l’écart.

« Vous savez mieux que ça », a déclaré Lopez, avant que la discussion ne passe rapidement à un sujet différent.

Lopez et Affleck sont restés muets sur les spéculations selon lesquelles ils rencontreraient des problèmes, mais cela n’a pas arrêté les discussions dans la culture pop.

En plus des rapports selon lesquels Affleck vit dans une autre maison que sa femme, il était visiblement absent à la fois de la récente première de « Atlas » et du Met Gala plus tôt ce mois-ci, où Lopez était coprésident.

CNN a contacté les représentants d’Affleck et Lopez pour commentaires. En attendant, voici un rappel de leur histoire d’amour de plus de 20 ans.

Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage de la comédie romantique « Gigli », où ils ont joué des criminels coincés ensemble dans un travail et les deux hommes ont noué une véritable amitié.

Moviestore/Shutterstock Ben Affleck et Jennifer Lopez dans « Gigli ».

Les suggestions que Ben et Jen étaient plus que de simples amis ont commencé après qu’Affleck ait publié une annonce d’une page entière dans des publications spécialisées pour promouvoir leur film et féliciter sa performance.

« Cela n’a été qu’un honneur et un plaisir de travailler avec vous », peut-on lire dans l’annonce. « J’aimerais seulement avoir la chance d’être dans tous vos films. » Signé : « Avec amour, respect et gratitude, Ben Affleck. »

Lopez et Cris Judd ont demandé le divorce au cours de l’été 2002, mais auraient alors été séparés pendant un certain temps.

« Jennifer Lopez et Cris Judd ont annoncé avoir résolu tous les problèmes liés à leur mariage », avaient alors déclaré les avocats du couple dans un communiqué. « La résolution a été extrêmement amicale… Les deux resteront amis. »

Des photos de paparazzi ont été publiées d’Affleck et Lopez semblant confortables.

Ben-Ari Finegold/Getty Images Jennifer Lopez et Ben Affleck sur le tournage du clip de « Jenny From the Block » en 2002.

Le couple s’est fiancé après qu’Affleck ait posé la question avec une bague en diamant rose de 6,1 carats personnalisée de Harry Winston.

Il est également apparu comme l’intérêt amoureux de Lopez dans le clip de son single « Jenny From the Block », qui présentait un scénario centré sur l’attention des médias sur leur relation.

Dans la vidéo, Affleck embrasse – littéralement – ​​son célèbre butin dans une scène du couple sur un yacht.

Lopez et Affleck ont ​​formé un superbe duo sur le tapis rouge de la 75e cérémonie annuelle des Oscars.

L. Cohen/WireImage/Getty Images Jennifer Lopez et Ben Affleck lors de la première de « Gigli ».

Le couple a assisté à la première de leur film « Gigli », qui a connu des difficultés au box-office.

Quelques jours avant le mariage, ils ont reporté leurs noces et ont publié la déclaration suivante :

« En raison de l’attention médiatique excessive portée autour de notre mariage, nous avons décidé de reporter la date. Lorsque nous avons sérieusement envisagé d’embaucher trois « épouses leurres » distinctes dans trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas. Nous avons commencé à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de notre vie pouvait être compromis. Nous avons senti que ce qui aurait dû être une journée joyeuse et sacrée pourrait être gâché pour nous, nos familles et nos amis.

Des sources ont déclaré à CNN à l’époque que le couple « faisait une pause ».

Le duo a officiellement annulé leurs fiançailles et s’est séparé.

Un autre film dans lequel les deux ont joué ensemble, « Jersey Girl », a fait ses débuts et a également sous-performé auprès du public.

Paul Hawthorne/Getty Images Jennifer Lopez avec Marc Anthony en 2005.

Lopez a épousé un ami, le chanteur Marc Anthony, avec qui elle partage des jumeaux – un fils et une fille.

Dans son livre de 2014, « True Love », Lopez aurait écrit que la fin de sa relation avec Affleck était son premier « vrai chagrin » et que « Marc est revenu dans ma vie trois jours après que j’aurais dû être à l’autel en disant : « Oui ». ‘ à un autre homme.

C Flanigan/WireImage/WireImage Ben Affleck et Jennifer Garner en 2014.

Un an plus tard, Affleck épousait l’actrice Jennifer Garner lors d’une cérémonie privée. Ils ont ensuite eu trois enfants ensemble.

Les fans sont stupéfaits lorsque Lopez et Anthony annoncent leur séparation. Il a demandé le divorce en avril 2012.

Le choc est encore plus grand lorsque Garner et Affleck annoncent leur séparation. Leur demande officielle de divorce est intervenue deux ans plus tard.

« Ils restent amis et continuent de coparentalité avec leurs trois enfants », avait déclaré à l’époque une source proche du couple à CNN. «Ils avaient toujours prévu de divorcer mais ils avaient juste besoin de temps. Comme toujours, leurs enfants sont leur première priorité.

Affleck est entré en cure de désintoxication pour la troisième fois, ayant déjà terminé des séjours de traitement en 2001 et 2017.

En mars 2017, il a expliqué dans une publication sur Facebook pourquoi il avait demandé de l’aide à ce moment-là.

« J’ai suivi un traitement pour dépendance à l’alcool ; quelque chose auquel j’ai été confronté dans le passé et auquel je continuerai d’être confronté », il a écrit. «Je veux vivre pleinement et être le meilleur père possible. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a aucune honte à obtenir de l’aide quand on en a besoin, et qu’ils soient une source de force pour quiconque a besoin d’aide mais a peur de faire le premier pas.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jennifer Lopez et Alex Rodriguez en 2019.

Lopez et l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez se sont fiancés, deux ans après avoir commencé à sortir ensemble et 20 ans après qu’elle ait dédicacé une affiche pour le fan autoproclamé de Lopez.

Richard Foreman/Warner Bros. Ben Affleck dans « Le chemin du retour ».

Affleck a fait l’éloge de Lopez sur CNN tout en faisant la promotion de son film « The Way Back ».

Il a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir réalisé « Gigli » car « j’ai noué une grande amitié avec Jennifer Lopez, qui, je pense, est une personne fabuleuse et je suis très excité par son succès continu. »

« Je ne pense pas qu’elle ait toujours reçu le respect qu’elle méritait, en partie parce qu’elle était une femme puissante », a-t-il déclaré. « Et aussi parce qu’elle était Latina et qu’elle était vraiment révolutionnaire et que personne ne voulait le reconnaître. Ils voulaient juste un peu de haine, donc c’est agréable de la voir connaître ce succès.

Il y a eu une certaine confusion lorsque Lopez et Rodriguez se seraient séparés, pour ensuite dire quelques jours plus tard dans une déclaration qu’ils étaient toujours en couple après tout.

Rodriguez et Lopez ont annoncé que leurs fiançailles avaient été annulées.

Ils ont publié la déclaration suivante.

« Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous avons hâte de le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur les uns aux autres et à nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous avons à dire est merci à tous ceux qui nous ont envoyé des paroles aimables et du soutien.

Peu de temps après, Affleck a été photographié en train de visiter la maison de Lopez à Los Angeles.

L’été s’est réchauffé après que Lopez et Affleck ont ​​officialisé leurs retrouvailles et leur relation sur Instagram.

Filippo Monteforte/AFP/Getty Images Ben Affleck et Jennifer Lopez en 2021.

Les paparazzi (et leurs fans) se sont déchaînés lorsque le couple est revenu sur le tapis rouge pour la première de son film « Le dernier duel » au Festival du film de Venise en Italie.

Affleck a exprimé sa gratitude pour cette seconde chance dans une interview avec le Wall Street Journal, qualifiant sa romance ravivée avec Lopez de « magnifique ».

« Ma vie ne reflète plus seulement la personne que je veux être, mais aussi la personne que je sens vraiment être – ce qui n’est pas parfait, mais quelqu’un qui fait de gros efforts et se soucie beaucoup d’être honnête, authentique et responsable. » a-t-il déclaré à la publication. « Il est difficile de dire qui en profite le plus, sans entrer dans les détails des ragots. »

Lopez était également apparemment ravi de leur réconciliation.

« Je me sens tellement chanceux, heureux et fier d’être avec lui », a déclaré Lopez au magazine People à propos de ses retrouvailles avec Affleck. « C’est une belle histoire d’amour dans laquelle nous avons eu une seconde chance. »

Le couple est devenu engagé encore une fois, après qu’Affleck ait surpris Lopez avec une proposition alors qu’elle était dans la baignoire.

Lopez et Affleck se sont enfuis voyager à Las Vegas avec leurs enfants, où ils faisaient la queue avec d’autres couples pour se marier dans une chapelle de la ville du désert.

Se marier était si agréable que le couple l’a fait deux fois.

Ils ont organisé un somptueux mariage dans le vaste domaine d’Affleck à l’extérieur de Savannah, en Géorgie, en présence d’amis célèbres comme Matt Damon et du réalisateur Kevin Smith, aux côtés de leurs familles.

Mario Anzuoni/Reuters Ben Affleck et Jennifer Lopez assistent à l’avant-première du film « This Is Me… Now: A Love Story » à Los Angeles en février.

Lopez sort à la fois un album et un film intitulé « This is Me…Now : A Love Story », ainsi que son documentaire sur le projet, « The Greatest Love Story Never Told ». Dans le document, Affleck parle de certains de leurs défis en tant que couple.

En réfléchissant à leur relation antérieure, il a déclaré : « Au début, j’avais un sens très ferme des limites autour de la presse, tandis que Jen, je ne pense pas, s’y opposait comme je l’ai fait. Je m’y suis vraiment opposé.

« En me remettant ensemble, j’ai dit : ‘Écoutez, l’une des choses que je ne veux pas, c’est une relation sur les réseaux sociaux' », a-t-il poursuivi. « Et puis j’ai en quelque sorte réalisé que ce n’était pas juste de demander. C’est un peu comme si tu allais épouser un capitaine de bateau et que tu disais : « Eh bien, je n’aime pas l’eau ». Nous ne sommes que deux personnes avec des approches différentes qui essaient d’apprendre à faire des compromis.

Des rapports de tension circulent après que le couple n’a pas été photographié ensemble depuis 47 jours, selon le magazine People.