Jennifer Lopez et Ben Affleck chantent ensemble lors de leur fête de Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Luca Carlino/NurPhoto/Shutterstock

Une semaine avant le réveillon de Noël, Jennifer Lopez et Ben Affleck a organisé une soirée étoilée dans leur maison d’Hollywood et a offert à chacun des A-listers présents un cadeau rare : un duo Bennifer ! Avec Stevie Mackey Assise au piano, J.Lo, 53 ans, a diverti ses invités, mais elle n’était pas la seule à chanter. Ben, 50 ans, a attrapé un micro et a rejoint sa femme pour un duo de John legend“A la veille de Noël.” Ben a mis tout son esprit de vacances dans la performance, qui a reçu des applaudissements et un sourire de J.Lo.

Plus à propos Jennifer Lopez

Pendant les festivités, J.Lo et Ben ont fait en sorte d’échanger plus que des cadeaux. Dans les clichés de l’événement sur les réseaux sociaux – capturés par des pages de fans – le couple s’embrasse passionnément au milieu de la pièce décorée. Le spectacle d’amour a également reçu une salve d’applaudissements de la part des invités présents, qui comprenaient des stars telles que Kim Kardashian, Billie Eilishet Chat Doja.

La fête de Noël a lieu quelques jours après que Jennifer et Ben ont été aperçus en train de faire du shopping avec son fils, Max. Le trio a rejoint Brentwood le 12 décembre pour des achats de dernière minute. Ben semblait très paternel au fils de J.Lo, avec le Dogme star mettant son bras autour du jeune de 14 ans alors qu’ils retournaient à la voiture. J.Lo s’est assuré de se faufiler dans un baiser avant de partir, un cadeau de Noël anticipé pour son beau.

J.Lo jouera également le Père Noël pour l’ex de Ben, Jennifer Garnier. “Ils vont échanger des cadeaux cette année pour Noël”, a déclaré une source HollywoodLa Vie à propos de Jennifer Garner et J.Lo. « Ils ont une excellente relation. Il y a un vrai respect et une appréciation mutuels à cause des enfants. J.Lo partage Max et sa sœur jumelle, Emmeavec son ex, Marc Anthony. Jennifer Garner, 50 ans, et Ben ont trois enfants : Violet16, Séraphine13 ans, et leur fils de 10 ans, Sam.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Bennifer 2.0” a débuté en avril 2021, lorsque J.Lo a retrouvé Ben après son engagement raté avec Alex Rodríguez. Un an plus tard, il a proposé, elle a dit oui, et ils ont eu un mariage rapide à Las Vegas. En août 2022, le couple a eu une cérémonie formelle plus glamour dans son domaine de Géorgie. Et tandis que J.Lo a été enveloppé dans cette histoire d’amour tourbillonnante, elle a également développé une parenté avec la mère des enfants de Ben.

Jen et J.Lo. se sont “rapprochés depuis qu’elle et Ben ont retrouvé leur romance, mais l’amitié de J.Lo et Jen s’approfondit définitivement”, a déclaré une deuxième source HL. “[J.Lo] reconnaissant d’avoir formé un lien vraiment merveilleux avec Jen. Ils s’entendent très bien et les choses ne pourraient vraiment pas être meilleures.

Lien connexe En rapport: Arbres de Noël de célébrités 2022 : Kim Kardashian, Cardi B et d’autres stars de superbes décorations de Noël

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.