Jennifer Lopez et Ben Affleck à nouveau réunis après un divorce

Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent une fois de plus après une procédure de divorce.

Le couple séparé a été aperçu ensemble se rendant à la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants à Los Angeles.

Alors qu’ils fréquentaient l’école où leurs enfants étaient inscrits, les Sur le sol chanteur et le Air réalisateur avec leur famille recomposée où Violet était absente, les ex « étaient totalement cool l’un avec l’autre et très cordiaux », selon une source partagée avec Le Monde.

Pendant ce temps, le Gigli Le couple partage une famille recomposée, qui comprenait les jumeaux de Lopez, Max et Emme, avec son ex-mari, tandis qu’Affleck partage trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garner, Samuel, Seraphina et Violet.

Alors que la chanteuse a demandé le divorce après deux ans de mariage avec le Bonne Will Hunting star, l’initié a poursuivi en disant : « ils sont un couple qui se soucie toujours l’un de l’autre, ils sont enveloppés dans une histoire d’amour qui dure depuis des années. »

Cependant, « ils ne ravivent rien et ils divorcent toujours », conclut la source.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, après le divorce, le couple séparé a eu sa première réunion avec sa famille recomposée à l’hôtel Beverly Hills pendant le déjeuner, où les ex ont été vus se tenant la main et partageant un baiser.

À l’époque, Affleck « ne pouvait pas s’empêcher de lui toucher » et « ils ont toujours eu beaucoup d’alchimie sexuelle. Ils sont toujours attirés l’un par l’autre », a déclaré une source. Page Six.