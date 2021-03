Au milieu de leur relation, William et Kate ont connu une période difficile en raison d’un certain nombre de facteurs: les changements de Noël de dernière minute, l’attention croissante des paparazzis, les engagements militaires de William et les habitudes de fête. Donc, en 2007, ils ont fait une longue pause. Trois ans plus tard, en juin 2010, l’entraînement militaire de William a pris fin et les deux se sont réunis lors d’une fête. En quatre mois, William s’est mis à genoux avec une bague en saphir de Ceylan de 12 carats qui appartenait à sa défunte mère, princesse Diana , et proposé. En repensant à leur rupture de trois ans, le prince pense que la scission était la bonne décision, en disant dans une interview avec le Association de la presse britannique, « Nous étions tous les deux très jeunes … nous nous trouvions tous les deux et étions des personnages différents. Nous essayions beaucoup de trouver notre propre chemin et nous grandissions donc c’était juste un peu d’espace, et cela a fonctionné pour le meilleurs. »

