JLo et A-Rod sont officiellement terminés.

Après une volte-face publique le mois dernier concernant l’état de leur relation, la chanteuse / actrice Jennifer Lopez, 51 ans, et l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez, 45 ans, ont annoncé jeudi qu’ils « se sont rendu compte que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et que nous sommes impatients de le rester ». selon un communiqué partagé exclusivement avec l’émission « Today » et confirmé à USA TODAY par une personne familière avec la situation mais non autorisée à s’exprimer publiquement.

« Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres sur nos activités et projets communs », poursuit le communiqué. « Nous nous souhaitons le meilleur les uns pour les autres et pour les enfants les uns des autres. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des paroles aimables et du soutien. »

Lopez et Rodriguez se sont fiancés en mars 2019. Le couple devait se marier en Italie en juin 2020 avant que la pandémie de coronavirus ne frappe mi-mars.

Le mois dernier, une personne familière avec la situation mais non autorisée à s’exprimer publiquement avait confirmé la séparation du couple avec USA TODAY. Plusieurs médias, dont People, E! et l’Associated Press avait également confirmé la nouvelle. Page Six a d’abord signalé leur rupture.

Mais 12 heures plus tard, les deux ont changé de cap, annonçant qu’ils ne l’avaient pas arrêté.

« Tous les rapports sont inexacts. Nous travaillons sur certaines choses », a déclaré le couple dans une déclaration conjointe remise le 13 mars à USA TODAY par le représentant de Rodriguez, Ron Berkowitz.

Lorsqu’on lui a demandé le même jour par TMZ s’il était célibataire, Rodriguez a répondu brièvement: «Je ne le suis pas», a-t-il dit. Plus tard, dans une vidéo publiée par le point de vente, l’ancienne star de la MLB a reçu un appel téléphonique, qui, selon lui, provenait de Lopez qui était en République dominicaine pour le tournage de son dernier film, « Shotgun Wedding ».

En février, Rodriguez a accompagné Lopez à Washington, DC pour la cérémonie d’inauguration du président Joe Biden, où elle a interprété un mashup de «This Land is Your Land» et «America The Beautiful».

En décembre dernier, Lopez a révélé qu’elle et Rodriguez avaient des doutes sur le fait de marcher ensemble dans l’allée, révélant à Andy Cohen qu’il n’y avait « certainement pas d’urgence » à se marier.

«Nous avons parlé de (ne pas se marier) à coup sûr», a répondu Lopez à Cohen après l’avoir interrogée sur la relation entre Goldie Hawn et Kurt Russell. (Le couple est ensemble depuis plus de 35 ans et ne s’est jamais marié.) Lopez a ajouté: « Avec comme le truc Goldie et Kurt, vous pensez, est-ce que vous devez le faire, n’est-ce pas? »

Lopez a poursuivi: « Je veux dire à notre âge, nous avons tous les deux été mariés avant, c’est comme, est-ce que nous nous marions? N’est-ce pas? Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Et c’est juste, cela revient à être personnel, comme, que voulez-vous faire? Il n’y a certainement pas de précipitation. «

Lopez était auparavant mariée au serveur Ojani Noa (1997 à 1998), au danseur Cris Judd (2001 à 2003) et au chanteur Marc Anthony (2004 à 2014), avec qui elle partage des jumeaux de 13 ans, Maximilian « Max » David et Emme Maribel. Rodriguez a été marié à Cynthia Scurtis de 2002 à 2008. Ils ont deux filles: Natasha Alexander, 16 ans, et Ella Alexander, 12 ans.

« C’était vraiment triste parce que nous devions nous marier en juin et nous avions tout planifié », a déclaré Lopez à Cohen. «Donc en mars ou avril, nous regardons dans le bas du tube et nous disons: ‘Cela ne va peut-être pas arriver.’ L’Italie est le pire endroit au monde. Et nous allions nous marier en Italie. Je me suis dit: ‘OK, nous devons tout annuler.’ «

Lopez a qualifié le report de «décevant», mais a déclaré qu’elle croyait au «temps divin».

« Cela nous a juste donné un moment pour faire une pause et y réfléchir », a-t-elle ajouté. « Et je pense que c’est quelque chose qui est peut-être encore important pour nous, mais il n’y a pas de précipitation … ça arrivera quand ça arrivera. »

Contribution: Cydney Henderson et Charles Trepany