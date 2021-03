En janvier, des rumeurs d’amour ont éclaté sur A-Rod et Charme du Sudde Madison LeCroy après avoir fait des commentaires énigmatiques sur la réunion de l’émission sur la communication avec un « très célèbre » et « marié » « ancien joueur de la MLB » sur DM. À l’époque, une source avait déclaré à E! News qu’Alex, qui est divorcé, « ne la connaît pas et ne l’a jamais rencontrée ». En février, Madison a dit Page six qu’elle et A-Rod ont « parlé au téléphone » « au hasard » l’année dernière mais « jamais été physique ». Elle a ajouté: « Il n’a jamais triché physiquement sa fiancée avec moi. » A-Rod n’a pas fait de commentaire.

De plus, une source proche du couple a déclaré à E! Les informations selon lesquelles J.Lo et A-Rod « ont connu une période difficile », ajoutant: « Il n’y avait absolument aucun tiers impliqué. Les rapports de Madison ne sont pas vrais. Page six qui est devenu sauvage. Il n’y a jamais eu de confirmation de part et d’autre. »

