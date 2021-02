Jennifer Lopez a expliqué comment elle et son fiancé Alex Rodriguez sont allés en thérapie pour les aider à passer la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chanteur de 51 ans a déclaré que leur relation de quatre ans avait bénéficié de conseils ensemble alors que les tensions du verrouillage se sont installées.

S’adressant à Allure sur la façon dont ils ont fait face à la pandémie, Jennifer a déclaré: «Nous devons travailler sur nous-mêmes.

«Nous avons fait de la thérapie. Je pense que cela nous a vraiment aidé dans notre relation.

L’admission intervient alors que JLo a admis qu’elle avait du mal à s’habituer au ralentissement de sa vie, après avoir déjà emballé ses jours avant que le coronavirus ne s’empare du monde.







(Image: Getty Images)



Alex, de son côté, a adopté le nouveau mode de vie et apprécie le changement de rythme dans sa façon de travailler.

Jennifer a poursuivi: « Être créatif et courir sur 150 me manque.

«Mais Alex, parmi tous les gens, disait: » J’adore. J’adore être à la maison. J’adore faire mes Zooms. J’adore savoir que les enfants sont là, et que vous êtes là tout le temps. » C’était vraiment très bon. «

Jennifer prévoyait un mariage somptueux avant la pandémie, ce qui signifie qu’ils ont dû reporter la cérémonie à une date ultérieure.

Elle a poursuivi: «Nous avions planifié pendant des mois et des mois et des mois, et c’était à l’étranger.

« Peut-être que ce n’était pas le bon moment. Vous commencez à penser à toutes ces choses – comment tout a son genre de moment parfait et divin. »







(Image: Alex Rodriguez / Instagram)



L’admission à la thérapie intervient quelques jours après qu’Alex ait été plongé dans la controverse sur une relation présumée avec la star de Southern Charm, Madison LeCroy.

Madison a été accusée d’avoir eu des relations intimes avec un ancien joueur de la MLB, qui était marié à l’époque, lors de la réunion de Southern Charm.

Elle a nié que quelque chose de fâcheux s’était produit mais a admis qu’elle avait été en contact par téléphone.

Madison a déclaré que leurs échanges étaient « innocents » et qu’elle n’avait jamais rencontré Alex.

Elle a insisté sur le fait qu’Alex n’avait «jamais triché physiquement» sur Jennifer avec elle, ajoutant: «C’est la vérité».

Madison a ajouté qu’ils n’avaient « jamais eu aucune sorte de quoi que ce soit. Juste une connaissance. »

Alex a nié avoir jamais été en contact avec Madison, que ce soit en personne ou par téléphone.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.