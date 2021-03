La rupture de choc de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez est susceptible de se compliquer car le couple devra désormais diviser leurs actifs après avoir investi ensemble dans des entreprises et des biens immobiliers, y compris leur manoir de 32 millions de dollars à Miami.

Vendredi, le couple de célébrités a laissé les fans stupéfaits lorsqu’il a été révélé qu’ils avaient annulé leurs fiançailles et mis fin à leur relation après quatre ans.

L’actrice et chanteuse de 51 ans et l’ancienne star des Yankee de 45 ans se retrouvent désormais face à un défi peu enviable: diviser les actifs qu’ils ont acquis grâce aux multiples transactions commerciales et investissements qu’ils ont réalisés en tant que couple.

Les avocats et les chefs d’entreprise des stars ont travaillé à démêler leurs finances au cours de la semaine dernière, selon Page Six.

Les aides au couple auraient « poussé un soupir de soulagement » après que Lopez et Rodriguez n’aient pas réussi à proposer une offre gagnante pour les Mets de New York l’été dernier pour laquelle ils avaient prévu d’investir 300 millions de dollars de leurs propres fonds.

« Il y a eu des réunions effrénées chez A.Rod Corp ces derniers jours sur la manière de diviser leurs actifs », a déclaré une source au journal. « Jennifer et Alex étaient en affaires ensemble sur de nombreux projets commerciaux et transactions immobilières. »

Fractionnement des factures: Jennifer Lopez, 51 ans, et Alex Rodriguez, 45 ans, ont des assistants qui travaillent pour diviser leurs nombreux actifs et propriétés immobilières après leur rupture vendredi, rapporte Page Six; vu en 2019 à Beverly Hills

Star of Star Island: Le couple a éclaboussé sur la maison de plusieurs millions de livres, qui s’étend sur 86 acres et dispose de 10 chambres et 12 salles de bains

Heureusement pour les deux, le fait qu’ils ne s’étaient pas engagés davantage par le mariage devrait faciliter la séparation financière.

«Ils n’étaient pas encore mariés, donc c’est moins compliqué, et ils ont tous les deux beaucoup de richesse et investissent également leur propre argent dans de nombreuses entreprises.

Parmi eux, le magnifique nouveau manoir du couple d’une valeur de 32,5 millions de dollars sur Star Island à Miami.

En août, le couple aurait fait des éclaboussures sur la maison de plusieurs millions de dollars s’étendant sur 86 acres et comptant 10 chambres et 12 salles de bains.

Le domaine de deux étages s’étend sur un terrain de 40000 pieds carrés, qui offre une piscine à débordement avec vue panoramique sur la baie de Biscayne, un océan privé et les toits de la ville de Miami.

Les deux avaient déjà un vaste portefeuille de propriétés avant leur dernier ajout. Lopez et Rodriguez avaient récemment rénové leur maison en bord de mer à Malibu et ont également un immense manoir à Coral Gables.

Profiter du soleil: à l’extérieur, dans le jardin parfaitement entretenu, il y a beaucoup d’endroits pour admirer la vue imprenable

« La maison est intemporelle et respire l’élégance avec des finitions exquises, un savoir-faire magistral, de hauts plafonds et de vastes espaces de vie », a déclaré Jill Eber du groupe Jills Zeder qui a vendu la propriété.

Division: « Il y a eu des réunions frénétiques chez A.Rod Corp ces derniers jours sur la façon de diviser leurs actifs », a déclaré une source à Page Six; Lopez vu promouvoir Super Coffee en novembre 2020

TMZ a rapporté que le couple s’était séparé vendredi, mais une source a déclaré à Us Weekly qu ‘« il y avait des problèmes dans leur relation depuis un certain temps maintenant’ ‘.

Un accord que le couple devra rompre est celui avec la société de bien-être Hims & Hers.

Lopez et Rodriguez ont d’abord signé un accord pour devenir les visages des marques complémentaires en 2019.

Les entreprises vendent des produits de beauté et de santé sexuelle aux consommateurs via des abonnements.

Hims s’adresse aux hommes prenant des médicaments contre la perte de cheveux, ainsi que du Viagra et d’autres produits améliorant la libido.

Lopez et Rodriguez avaient investi dans l’entreprise et tenté de mettre en place une vente à l’été 2020 dans l’espoir de renforcer leurs coffres pour aider à conclure un accord d’achat des Mets.

Perdu: à l’été 2020, ils ont lancé une offre échouée pour acheter les New York Mets, qui est allée au gestionnaire de fonds spéculatifs Steve Cohen pour 2,475 milliards de dollars.

Lui et le sien: Un accord que le couple devra rompre est son accord avec la société de bien-être Hims & Hers, un service d’abonnement vendant des produits de bien-être et des médicaments pour la santé sexuelle; vu en 2018 à New York

Ce fut finalement pour rien, car les anciens tourtereaux ne pouvaient pas conclure un accord pour acheter la franchise emblématique de baseball.

En juin 2020, A-Rod et J.Lo et leur groupe d’investisseurs ont été approuvés comme l’un des sept groupes à soumissionner pour les Mets et à examiner de plus près ses données financières.

Le couple a retenu les services de JPMorgan Chase & Co. pour aider à lever des fonds pour une offre potentielle.

Malgré leur propre richesse et l’argent dont ils disposaient, les initiés du Met se méfieraient du fait que Rodriguez soit associé à l’équipe, en particulier en raison de son utilisation avérée de stéroïdes tout au long de sa carrière.

Jennifer a joué un rôle plus public dans la courtisation de l’équipe, mais les deux ne pouvaient pas rivaliser avec le milliardaire Steve Cohen, qui était disposé à écrire les 2,475 milliards de dollars sur sa valeur nette de 14,5 milliards de dollars, selon USA Today.

« Tous ceux qui travaillent du côté des affaires pour le couple disent surtout: » Dieu merci, ils n’ont pas acheté les Mets « , a poursuivi la source.

« Même si l’accord aurait vu Alex et Jennifer investir leurs propres investissements séparés, cela aurait été un énorme gâchis de s’en sortir. »

Faire la banque: Le couple investit dans Hims & Hers pour consolider l’accord des Mets, mais ils ont quand même gagné jusqu’à 79 millions de dollars grâce à cet investissement; vu en 2019 à Hollywood

Malgré l’échec de la vente, l’investissement de Lopez et Rodriguez dans Hims & Hers pour renforcer leur offre s’est avéré être une décision judicieuse.

En janvier, la société est devenue publique via une société d’acquisition à vocation spéciale, a rapporté Sportico en janvier.

La société a fusionné avec Oaktree Acquisition Corp pour être évaluée à 1,6 milliard de dollars.

« En tant qu’investissement, Hims & Hers a été un excellent modèle de ce à quoi ressemble le meilleur type de partenariat pour nous: une entreprise avec d’excellents fondamentaux, mais aussi une entreprise où notre approbation et notre soutien peuvent ajouter une valeur significative pour améliorer la trajectoire », a déclaré Rodriguez. dans un e-mail à l’époque.

Bien que l’ancien couple ne détienne que moins de 5% de l’entreprise, elle pourrait valoir plus de 79 millions de dollars.

Valeur ajoutée: en août 2020, ils ont investi dans Super Coffee, portant la valorisation de la marque à 240 millions de dollars; vu en novembre 2020

Plus récemment, Lopez et Rodriguez ont investi dans la marque de café Super Coffee.

En juillet 2020, la société était évaluée à 200 millions de dollars, mais le couple de célébrités a conclu un accord d’investissement en août, ce qui a porté la valeur de la marque de café à 240 millions de dollars, selon Forbes.

L’investissement semble avoir été un bon choix pour la marque, car le PDG Jim DeCicco a déclaré que lui et ses frères idolâtraient Rodriguez lorsqu’il jouait pour les Yankees pendant leurs premières années.

« Ce qui est cool à leur sujet, c’est que Jen est une icône mondiale, Alex est l’un des meilleurs joueurs de baseball à avoir jamais joué au jeu, et ils sont à un moment de leur carrière où ils passent de leur énorme marque personnelle à être connus pour leur sens des affaires », a déclaré DeCicco.

«Nous les considérons comme des partenaires commerciaux plutôt que comme des soutiens de célébrités ou des défenseurs de la marque. Ils vont nous coacher, c’est un vrai partenariat et en tant que propriétaires minoritaires de notre entreprise, ils ont tout intérêt à la voir aboutir.

Promoteurs: Début 2019, Jennifer a convaincu A-Rod de la rejoindre pour proposer des lunettes de soleil Quay Australia après avoir été fan de la marque pendant un certain temps; vu en novembre 2019

L’un des précédents accords commerciaux de J.Lo et A-Rod était avec la marque de lunettes de soleil Quay Australia.

La chanteuse If You Had My Love est depuis longtemps fan de la marque et a été repérée à plusieurs reprises dans ses lunettes de soleil.

Mais en 2019, peu de temps après avoir annoncé leurs fiançailles, les deux ont posé ensemble dans une campagne pour la marque de lunettes.

Elle aurait tourné l’ancien athlète vers la marque, qui a embrassé son style et posé avec sa fiancée d’alors dans plusieurs publicités en 2019.

Plus tard au cours de l’été 2019, les ex ont investi ensemble dans l’application de fitness Fitplan, qui partage des vidéos d’entraînement et des conseils nutritionnels d’experts à ses utilisateurs.

Ils devront également diviser plusieurs investissements immobiliers, y compris un manoir de 33 millions de dollars sur Star Island à Miami qu’ils ont acheté en août de l’année dernière.

Le couple possède également d’autres biens immobiliers à Miami et à New York.