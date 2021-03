Jennifer Lopez et Alex Rodriguez l’ont arrêté.

L’ancien couple puissant s’est séparé après deux ans de fiançailles, selon le magazine People et E! Nouvelles. Page Six a d’abord rapporté la nouvelle.

Lopez, 51 ans, et Rodriguez, 45 ans, ont été vus ensemble pour la dernière fois en public lors de l’inauguration du président Joe Biden en janvier, où elle a chanté un mash-up de « This Land is Your Land », « America the Beautiful » et son propre tube « Let’s Get Loud ». Le duo s’est même engagé dans un PDA et a partagé un baiser pendant la cérémonie.

Lopez est actuellement en République dominicaine pour tourner la comédie romantique « Shotgun Wedding ».

USA TODAY a contacté les représentants de Lopez et Rodriguez pour commentaires.

«Soyons fort»?Jennifer Lopez suscite des réactions mitigées avec un mashup patriotique lors de l’inauguration de Biden

Le duo a fait ses débuts sur le tapis rouge en mai 2017 lors du gala du Met, et est depuis lors assez inséparable. Lopez a appelé Rodriguez son «âme jumelle» lors de son discours du Michael Jackson Video Vanguard Award aux MTV VMA 2018.

Lopez et Rodriguez se sont fiancés en mars 2019 après que l’ancienne star du baseball ait posé la question à Lopez lors d’une escapade romantique à la plage. « Elle a dit oui, » Rodriguez a sous-titré une photo au coucher du soleil d’une bague de fiançailles géante au doigt de Lopez.

Ils devaient se marier en Italie en juin 2020, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe mi-mars. En avril, Lopez a déclaré à Ellen DeGeneres que ses futurs mariages sont « dans un schéma d’attente comme le reste du monde ».

« Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne les dates ou quoi que ce soit du genre », a déclaré Lopez dans « The Ellen DeGeneres Show » le 7 avril. « C’est juste quelque chose que nous allons devoir attendre et voyez dans quelques mois comment tout cela se passera. «

Ellen Degeneres propose d’être la « demoiselle d’honneur » de Jennifer Lopez en mariage avec ARod

‘Plus on est de fous, plus on rit’:Alex Rodriguez dit que les ex seront invités au mariage

En décembre, la star des « Hustlers » a révélé dans l’émission de radio d’Andy Cohen qu’elle se demandait si elle devait marcher ou non dans l’allée.

«Nous avons parlé de (ne pas se marier) à coup sûr», a répondu Lopez à Cohen, après l’avoir interrogée sur la relation entre Goldie Hawn et Kurt Russell. (Le couple est ensemble depuis plus de 35 ans et ne s’est jamais marié.) Lopez a ajouté: « Avec comme le truc Goldie et Kurt, tu penses, est-ce que tu dois le faire? Devrions-nous? »

Lopez a poursuivi: « Je veux dire à notre âge, nous avons tous les deux été mariés avant, c’est comme, est-ce que nous nous marions? N’est-ce pas? Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Et c’est juste, cela revient à être personnel, comme, que voulez-vous faire? Il n’y a certainement pas de précipitation. «

Jennifer Lopezdit que le mariage annulé lui a posé la question d’épouser Alex Rodriguez

Elle a ajouté qu’il était « vraiment triste » de reporter leur mariage d’été.

« Nous avions tout planifié », a déclaré Lopez à Cohen le 21 décembre. « Donc, en mars ou en avril, nous regardons le long du tuyau et nous nous disons: ‘Cela ne va peut-être pas arriver.’ L’Italie est le pire endroit au monde. Et nous allions nous marier en Italie. Je me suis dit: ‘OK, nous devons tout annuler.’ «

Lopez était auparavant mariée au serveur Ojani Noa (1997 à 1998), au danseur Cris Judd (2001 à 2003) et au chanteur Marc Anthony (2004 à 2014), avec qui elle partage des jumeaux de 13 ans, Maximilian « Max » David et Emme Maribel. Rodriguez a été marié à Cynthia Scurtis de 2002 à 2008. Ils ont deux filles: Natasha Alexander, 16 ans, et Ella Alexander, 12 ans.