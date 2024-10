Jennifer Lopez enthousiasmée par sa rupture avec Ben Affleck

Il existe toujours une théorie beaucoup plus simple, même si elle n’a aucun lien avec les scandales actuels. Il est tout à fait possible que l’histoire se soit répétée et que les deux personnes qui ne parvenaient pas à la faire fonctionner il y a plus de 20 ans n’aient tout simplement pas pu la faire fonctionner ici et maintenant. Seul le temps nous dira si nous apprendrons ce qui a vraiment séparé le couple autrefois heureux ou même s’ils se remettront inexplicablement ensemble (hé, des choses étranges se sont produites).

Nous aimerions toujours voir ce couple vivre heureux pour toujours après le travail, mais cela semble maintenant moins probable que jamais. Jennifer Lopez semble prête et disposée à passer à autre chose, et même s’il est moins enthousiaste à ce sujet, il semble qu’il en soit de même pour Ben Affleck. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur à ces deux étoiles maudites… euh, étoiles et embrasser la gratitude qu’une suite à Gigli (qui avait un dialogue aussi scintillant que « c’est l’heure de la dinde… gobe gobe) est désormais tout aussi improbable qu’une réconciliation entre ces deux-là.