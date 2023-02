Jennifer Lopez en répétition sur les 1ères photos depuis Ben Affleck aux Grammys – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Thecelebrityfinder/MEGA

Jennifer Lopez est complètement indifférent aux fans qui disséquent Ben Affleckle comportement de dimanche aux Grammy Awards ! Le magnifique Mariage de fusil de chasse star, 53 ans, est sortie après le battage portant un magnifique pull bleu turquoise avec un col haut, des leggings assortis avec un imprimé de script élégant et des baskets blanches brillantes. Sur les photos, prises le 7 février 2023, la chanteuse quittait une répétition de danse et berçait une paire de lunettes au style dévastateur. J. Lo portait un sac à main Hermès noir sur son bras, complétant le look avec un chignon serré et élégant et une paire de boucles d’oreilles de bon goût. Elle a souri légèrement et a également montré sa magnifique alliance sur sa main gauche.

Les photos viennent après que la réaction apparemment ennuyée de son nouveau mari aux Grammy Awards du dimanche 5 février soit immédiatement devenue virale. Cependant, la beauté de “Jenny From The Block” a dissipé les spéculations avec une douce vidéo Instagram prise lors de la cérémonie. “Toujours le meilleur moment avec mon amour, mon mari”, a-t-elle légendé le court clip. À un moment donné, elle et le Chasse de bonne volonté On a vu l’acteur s’embrasser et se regarder dans les yeux alors qu’ils posaient pour les caméras. Jennifer était particulièrement époustouflante dans une longue robe bleu nuit dégoulinant de détails en cristal, tandis que Ben avait l’air pimpant dans un costume et une cravate noirs classiques.

Le duo s’est marié deux fois l’été dernier – une fois lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas en juillet, puis à nouveau lors d’un somptueux événement étoilé auquel ont assisté la famille et les amis au domaine de Ben’s Georgia en août. Le couple est clairement, profondément amoureux après avoir raté sa chance de se marier en 2004. Et leur relation ne semble s’être améliorée qu’entre-temps.

“Les vingt ans entre ces rêves de jeunesse et le monde adulte de l’amour et de la famille que nous avons embrassés ce jour-là ont apporté plus à ce mariage que nous n’aurions jamais pu l’imaginer”, a-t-elle écrit à propos de son mariage en Géorgie dans une édition de sa newsletter. , notant que tout était bouclé.

