Jennifer Lopez embrasse sa vraie personnalité au milieu de la rivalité avec Jennifer Aniston : Source

Jennifer Lopez et Jennifer Aniston seraient obsédées par le maintien d’une silhouette parfaite.

Selon un initié proche de Vie et style, les deux divas hollywoodiennes tentent de conserver leur place dans l’industrie maintenant qu’elles ont toutes deux atteint la cinquantaine. Néanmoins, Jennifer Lopez est plus ouverte sur son côté compétitif et ne cherche pas à le cacher.

Cette audace n’est pas partagée par la vétéran de Friends même si au fond elle veut surpasser le musicien.

Un informateur a récemment déclaré : « J. Lo n’essaie pas vraiment de cacher son côté compétitif. »

Selon cette source, la chanteuse, qui était auparavant mariée à Ben Affleck, « fait savoir qu’elle veut être numéro un ».

Cependant, « Jen essaie de minimiser cela et aime donner l’impression qu’elle ne prête pas attention à tout cela. »

« Mais à vrai dire, ils sont tous les deux très passionnés et toujours à l’écoute de la concurrence, ce qui signifie qu’ils se surveillent de très près », a poursuivi la source.

« Ce n’est pas une coïncidence s’ils essaient de faire des tournages les uns sur les autres, en ce qui concerne le timing et l’apparence, tout est très calculé et méchant », a fait remarquer la source en conclusion.