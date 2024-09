Jennifer Lopez éblouit lors d’une sortie au bureau à midi quelques jours après sa rencontre avec Ben Affleck

Jennifer Lopez a été aperçue entrant dans une réunion à Los Angeles tout en dégageant des vibrations de top model dans sa tenue décontractée.

L’homme de 55 ans Atlas L’actrice, qui devrait jouer aux côtés de Brett Goldstein, le personnage de Ted Lasso, dans une nouvelle comédie romantique, a enfilé un cardigan marron clair, un Oxford assorti et un jean délavé pour sa sortie.

Alors qu’elle se pavanait dans Century City avec des talons hauts, Lopez a accessoirisé son look avec ses créoles dorées emblématiques et ses lunettes aviateurs teintées.

De plus, ses cheveux blonds sable flottaient librement et elle embrassait sa beauté naturelle avec un maquillage minimal.





Selon Courrier quotidiencette course de bureau de midi fait suite à une récente réunion avec son mari séparé Ben Affleck, marquant leur deuxième rencontre en seulement une semaine.

Selon TMZ Selon certaines informations, mardi soir, le couple séparé a assisté à la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants à Los Angeles, créant un véritable buzz.

De plus, les participants ont noté que Lopez et Affleck semblaient amicaux et détendus alors qu’ils se mêlaient aux autres parents et étudiants.

Au milieu de leur sortie, le média indique qu’une réconciliation n’est pas dans les cartes pour le couple, car tous deux continuent de donner la priorité à leurs chemins séparés après le divorce.

Selon les rapports de Page Sixcela survient après que Jennifer et Ben aient été signalés comme n’ayant pas pu « garder leurs mains loin l’un de l’autre » lors d’un brunch familial à l’hôtel Beverly Hills il y a quelques jours.