Bien sûr, elle pourrait être deux fois nominée aux Grammy Awards, tête d’affiche du Super Bowl, interprète d’inauguration et beauté naturelle (avec sa propre ligne de cosmétiques, rien de moins). Mais ça ne veut pas dire Jennifer Lopez s’est toujours aimée.

En fait, le 22 janvier, J.Lo s’est ouvert dans un nouveau #CoachConversations vidéo sur la façon dont elle ne se sentait pas mieux dans ses relations passées.

Parler avec un entraîneur spécialisé Jay Shetty, Jennifer a révélé: « Je me souviens quand je suivais une thérapie au début, vous savez, un peu à la fin de la trentaine et on parlait beaucoup de s’aimer soi-même et j’étais comme, ‘je m’aime.' »

Elle a poursuivi: «Mais évidemment, je faisais toutes ces choses comme mes relations personnelles qui ne semblaient pas m’aimer moi-même, mais je n’en comprenais même pas le concept. Cela a pris du temps et c’est un voyage et c’est toujours un voyage pour moi. «

Alors à quel ex faisait-elle référence? Eh bien, J.Lo, maintenant âgé de 51 ans, était marié avec Marc Anthony de 2004 à 2014.