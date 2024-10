Jennifer Lopez dit qu’elle est « excitée » d’être célibataire après le divorce de Ben Affleck

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Jennifer Lopez a admis qu’elle était ravie d’être à nouveau célibataire après son divorce avec Ben Affleck.

S’adressant à la comédienne Nikki Glaser pour Entretien magazine, la chanteuse « Let’s Get Loud » a révélé qu’elle était « excitée » d’être seule des mois après qu’elle et l’acteur de 52 ans aient demandé le divorce. Ses commentaires marquent la première fois que Lopez aborde publiquement sa séparation d’avec l’acteur oscarisé.

« Tout ce que j’ai fait au cours des 25, 30 dernières années, étant dans ces différentes situations difficiles, que puis-je faire quand je vole seul… et si j’étais juste libre ? » dit-elle.

La candidate aux Grammy Awards a ensuite admis à Glaser que son célibat était un « nouveau territoire ».

« On se sent seul, inconnu, effrayant. C’est triste. C’est désespéré. Mais quand vous vous asseyez dans ces sentiments et dites : « Ces choses ne vont pas me tuer », c’est comme si, en fait, j’étais capable de joie et de bonheur toute seule », a déclaré Lopez, qui a passé une grande partie de son été loin d’Affleck auparavant. demandant le divorce à l’occasion de leur deuxième anniversaire de mariage à Los Angeles.

À l’époque, Lopez avait indiqué le 26 avril 2024 comme date de séparation de l’ancien couple.

« Être en couple ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres », a poursuivi Lopez. «Je dois avoir du bonheur en moi. J’avais l’habitude de dire que je suis une personne heureuse, mais je cherchais toujours quelque chose à combler pour quelqu’un d’autre, et je me disais simplement : « Non, je vais vraiment bien. »

« Voici le problème », a ajouté Lopez. « Il n’y a pas de nouveau bar parce que je ne recherche personne. Comment ça ?

C’était une déclaration audacieuse de la part de quelqu’un qui a été marié plusieurs fois et qui est souvent considéré comme un romantique désespéré. Mais Lopez n’a pas hésité à admettre que son passé était pris dans l’idée que l’amour d’une autre personne était la clé du bonheur. Elle a même ri, traitant avec amour son jeune moi de « connard stupide » et de « enfoiré » pour avoir toujours couru après une relation.

« Pour les gens comme nous – les romantiques, qui aiment être en couple et rêvent de vieillir avec quelqu’un – nous pensons: ‘Je dois avoir cela pour être entière et heureuse' », a déclaré Lopez, réfléchissant à son passé. «Mais ce n’est pas le cas. J’ai appris que la relation la plus importante est celle avec soi-même.

Lopez, qui a été mariée à Ojani Noa, Cris Judd et Marc Anthony avant de se marier avec Affleck lors d’une fugue à Las Vegas, a réfléchi à son évolution. « Je pense qu’on a tendance à s’éloigner de soi quand on est entouré des autres », a-t-elle ajouté, soulignant que s’aimer soi-même est désormais sa priorité.

Malgré une demande de divorce, Lopez et Affleck restent en bons termes après s’être réunis pour un déjeuner à Los Angeles le 14 septembre. Ils ont été rejoints par les jumeaux de Lopez, Max et Emme, âgés de 16 ans, ainsi que les enfants d’Affleck : Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans.