Jennifer Lopez dit que l’attaque de panique provoquée par l’épuisement l’a laissée “se sentir physiquement paralysée”

Jennifer Lopez prend conscience de sa santé mentale.

La chanteuse et actrice s’est souvenue “s’être sentie physiquement paralysée” lors de graves crises de panique qu’elle a subies à la fin de la vingtaine, provoquées par l’épuisement.

“Il fut un temps dans ma vie où je dormais trois à cinq heures par nuit”, a déclaré la femme de 52 ans dans la dernière édition de sa newsletter “On the JLO”.

“Je serais sur le plateau toute la journée et en studio toute la nuit et je ferais des voyages et filmerais des vidéos le week-end”, a-t-elle partagé. “J’avais la fin de la vingtaine et je pensais que j’étais invincible. Jusqu’au jour où j’étais assis dans une caravane, et tout le travail et le stress que cela entraînait, couplés à un manque de sommeil pour récupérer mentalement, m’ont rattrapé .”

Selon Lopez, elle “est passée d’un sentiment tout à fait normal à penser à ce que je devais faire ce jour-là et tout à coup, j’ai eu l’impression de ne plus pouvoir bouger”.

“J’étais complètement gelée”, a écrit Lopez, ajoutant qu’elle “ne pouvait pas voir clairement” et que les symptômes “ont commencé à m’effrayer et que la peur s’est aggravée”.

“Maintenant, je sais que c’était une crise de panique classique provoquée par l’épuisement, mais je n’avais même jamais entendu le terme à l’époque”, a admis la mère de deux enfants.

Lopez a déclaré que les symptômes physiques qu’elle avait ressentis lui avaient fait douter de sa santé mentale. C’est alors qu’elle a demandé conseil à un professionnel de la santé.

“Mon agent de sécurité sur le plateau est venu me chercher et m’a conduite chez le médecin”, a-t-elle expliqué. “Au moment où je suis arrivé, je pouvais au moins parler à nouveau, et j’étais tellement terrifié que j’ai cru que je perdais la tête. J’ai demandé au médecin si je devenais fou. Il a dit:” Non, tu n’es pas fou. Vous avez besoin de sommeil… dormez sept à neuf heures par nuit, ne buvez pas de caféine et assurez-vous de faire de l’exercice si vous devez faire autant de travail.

Lopez a déclaré que donner la priorité à son travail l’a amenée à “laisser complètement mes propres besoins de soins personnels”. À ce stade de sa vie, Lopez avait lancé son premier album “On the 6” et menait une carrière cinématographique florissante qui impliquait sa performance nominée aux Golden Globes dans “Selena”, tout en jonglant avec son premier mariage avec Ojani Noa. Leur union a duré de 1997 à 1998.

“J’ai réalisé à quel point les conséquences pouvaient être graves si j’ignorais ce dont mon corps et mon esprit avaient besoin pour être en bonne santé – et c’est là que mon voyage vers le bien-être a commencé”, a déclaré Lopez.

Aujourd’hui, Lopez est déterminé “à vivre une vie très saine et équilibrée”.

Quant à obtenir un repos adéquat au fil des ans, quel que soit son emploi du temps, Lopez a déclaré que cela avait porté ses fruits à bien des égards.

“Parfois, je me réveille et je dis : ‘Wow ! Je viens de perdre 10 ans de mon visage !'”, a-t-elle déclaré.