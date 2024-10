Jennifer Lopez dit que la deuxième séparation de Ben Affleck « m’a presque fait sortir »

Jennifer Lopez a acquis une perspective inestimable après sa séparation d’avec Ben Affleck.

L’actrice et la chanteuse ont été fiancées pour la première fois à Affleck au début des années 2000 avant leur séparation initiale, ravivant leur relation en 2021 et se mariant en 2022. Lopez, 55 ans, a ensuite demandé le divorce le 20 août, ce qui marquait également le deuxième anniversaire de leur célébration de mariage en Géorgie.

Dans une conversation récemment publiée avec la comédienne Nikki Glaser pour Entretien revuequi a eu lieu le 10 septembre, Lopez a déclaré qu’elle ne regrettait pas la douleur qu’elle avait endurée suite à sa récente rupture avec Affleck, 52 ans, « pendant une seconde ».

« Cela ne veut pas dire que cela ne m’a pas presque éliminé pour de bon. C’est presque le cas », a-t-elle poursuivi. « Mais maintenant, d’un autre côté, je me dis : ‘Putain, c’est exactement ce dont j’avais besoin. Merci, mon Dieu. Je suis désolé que cela m’ait pris si longtemps. Je suis désolé que tu j’ai dû me faire ça tellement de fois. »

Ben Affleck et Jennifer Lopez à Beverly Hills, Californie, le 7 janvier 2024.

« ‘J’aurais dû l’apprendre il y a deux ou trois fois. Je comprends' », a ajouté le Inarrêtable actrice. « ‘Tu as dû me frapper très fort à la tête avec un putain de marteau. Tu m’as laissé tomber la maison. Tu n’as plus à recommencer.’ «

Après avoir dit à Glaser, 40 ans, qu’elle « avait finalement compris », Lopez a immédiatement précisé : « Et au fait, cela ne veut pas dire que j’ai tout compris. »

Le mariage de Lopez avec Affleck marquait la quatrième fois qu’elle se mariait. Elle avait auparavant eu une union de 1997 à 1998 avec le serveur mannequin Ojani Noa, avant d’épouser Cris Judd le 29 septembre 2001. Lopez a demandé le divorce de Judd, 55 ans, en juillet 2002, et le divorce a été finalisé en janvier suivant.

Avant de renouer avec Affleck, Lopez a épousé l’auteur-compositeur-interprète Marc Anthony lors d’une cérémonie privée en juin 2004. Les deux hommes partagent les jumeaux Emme et Max, âgés de 16 ans, qu’ils ont accueillis en février 2008.

Lopez et Anthony, 56 ans, ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune en juillet 2011. Le divorce a été finalisé en juin 2014.

Jennifer Lopez à Los Angeles le 5 février 2023.

Lopez s’est également ouvert à Glaser lors de leur Entretien discutez de ce qu’elle a appris tout en traversant une année difficile, mais finalement éclairante.

« C’est un processus qui dure toute une vie », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est ce que j’aime dans la vie : qu’il n’y a pas de point d’arrivée. On ne peut que s’améliorer et grandir si on le veut. C’est grandir ou mourir, et je ne veux pas faire la partie de la mort. »

Quant à sa vie amoureuse, Lopez a déclaré à Glaser : « Maintenant, je suis excitée, quand tu dis que tu vas être seule. »

« Oui, je ne cherche personne, parce que tout ce que j’ai fait au cours des 25, 30 dernières années, étant dans ces différentes situations difficiles, qu’est-ce que je peux faire quand c’est juste moi qui vole seul. « , a-t-elle déclaré. « Et si j’étais juste libre ? »

Inarrêtable sera en salles à partir du 6 décembre.