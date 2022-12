Jennifer Lopez dit au revoir à 2022 avec un cliché nu pour promouvoir les nouveaux produits JLo Body

Jennifer Lopez quitte 2022 avec un cliché nu.

Dans le but de promouvoir le lancement de ses nouveaux produits JLo Body, la chanteuse a publié une bobine Instagram d’elle utilisant les articles. Dans la couverture de la vidéo, Lopez pose seins nus, couvrant sa moitié supérieure avec ses bras.

Tout au long du reste de la vidéo, l’actrice de “Wedding Planner” porte un pyjama en soie beige avec ses cheveux relevés en queue de cheval alors qu’elle parle de ses nouveaux produits, Tighten + Tease Ultimate Body Serum et Smooth + Seduce Hydrating Body Cream.

Sa marque a chuté en juillet avec le Booty Balm. Dans le clip, elle a déclaré que puisque les fans aimaient tellement ce produit, ils aimeraient certainement les deux nouveaux produits pour le corps.

“Je l’utilise quotidiennement sur mes jambes, mes bras, ma poitrine et mon ventre”, a déclaré Lopez à propos du sérum, tout en notant que pour la crème, elle l’utilise “deux fois par jour” pour montrer à son corps “un peu d’amour”. “Ce sérum pour le corps et cette crème pour le corps renforcent mon éclat ET ma confiance”, a-t-elle ajouté.

L’année écoulée a été bonne pour Lopez. Elle s’est mariée avec l’acteur Ben Affleck, avec qui elle est sortie en 2002. Le couple s’est rencontré alors qu’il jouait ensemble dans le film “Gigli” et s’est fiancé pendant une courte période avant d’arrêter en janvier 2004.

Affleck et Lopez ont trouvé l’amour avec d’autres personnes, Affleck épousant l’actrice Jennifer Garner en 2005 et Lopez épousant le chanteur Marc Anthony en 2004. L’acteur a trois enfants avec Garner : Violet Affleck, Samuel Garner Affleck et Seraphina Affleck, tandis que Lopez a des jumeaux Emme Muñiz et Maximilian Muñiz avec Anthony.

En 2011, Lopez et Anthony ont annoncé qu’ils se séparaient. En 2018, Affleck et Garner se sont séparés. Alors qu’Affleck et Lopez avaient des relations avec d’autres personnes, ils se sont tous les deux retrouvés célibataires au début de 2021.

Après avoir été repérés ensemble fin avril pour la première fois en 17 ans, les rumeurs de leur romance ravivée ont commencé à tourbillonner et ont été encore alimentées lorsqu’ils ont été aperçus ensemble en vacances dans le Montana. Leur relation a été confirmée lorsqu’ils ont été photographiés en train de s’embrasser alors qu’ils dînaient pour fêter l’anniversaire de sa sœur.

Près de 20 ans après leurs fiançailles initiales, le couple s’est marié en juillet 2022 à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas et a célébré avec leurs amis et leur famille au domicile d’Affleck à Savannah, en Géorgie.

Le couple a récemment passé les vacances de Noël en famille recomposée pour la première fois. Lopez a écrit dans sa newsletter à quel point ils étaient excités de célébrer ensemble, disant que cette année, ils “ont doublé le nombre de personnes, doublé le plaisir, doublé l’amour, doublé les cadeaux et triplé le chaos !!”

“Depuis 8 ans, nous organisons une édition de Noël Taco Tuesday, où nous nous réunissons, nous nous habillons et chantons des chants de Noël”, a écrit Lopez. “Pendant la pandémie qui est passée au bord du chemin, c’était donc la première fois depuis longtemps que nous pouvions nous réunir avec des gens que nous n’avions pas vus depuis une éternité.

“La fête était remplie de famille, d’amis, de collègues et de personnes que nous connaissons depuis des années. Nous avons chanté et dansé et nous avons passé un moment des plus incroyables !”

En plus de partager sa tradition du Taco Tuesday, Lopez a également mentionné que le thème de la célébration de Noël de cette année serait les colibris, qui comprenaient un arbre à colibris. Elle a une chanson sur son nouvel album intitulée “Hummingbird”, disant qu’elle croit que “les colibris sont des messagers de l’amour”.

“Je m’identifie à eux, mais plus que tout, chaque fois que j’en vois un, j’ai l’impression que c’est un signe de Dieu que tout ira bien. … Alors, j’ai décidé cette année que le colibri serait un thème parfait”, a-t-elle déclaré. partagé.