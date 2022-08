Jennifer Lopez dit à Britney Spears de «rester forte» au milieu de la querelle avec Keven Federline

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez affiche son soutien à Britney Spears.

Vendredi, Lopez a profité de son histoire Instagram pour partager la publication Instagram désormais supprimée de Spears où elle embrasse sa “liberté” et son “indépendance” après la tutelle.

“Rester [strong]”, a écrit Lopez en ajoutant un emoji musculaire. Spears a cité Lopez dans son documentaire Netflix, “Halftime”. Elle a également partagé une image avec Spears du début des années 2000.

“Vous regardez directement cette caméra et dites à toutes les petites filles du monde de faire du bruit et de ne jamais reculer pour faire la lumière sur l’injustice”, a déclaré Lopez dans le documentaire, qui a trouvé un écho chez Spears.

“Je suis ici pour partager que la liberté est un état d’esprit”, a écrit Spears dans sa publication Instagram désormais supprimée.

Le soutien de Lopez fait suite à la bataille publique de Spears avec son ex-mari Kevin Federline.

Federline, 44 ans, a partagé trois anciennes vidéos montrant Spears gronder leurs deux fils : Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans. Spears et Federline mariés en octobre 2004 après avoir fréquenté pendant près de 10 mois. Leur divorce a été finalisé en juillet 2007.

Spears n’a pas encore abordé les images, mais son avocat, Mathew Rosengart, a partagé une déclaration avec Fox News Digital, critiquant Federline pour avoir publié les vidéos et pour son interview explosive avec The Daily Mail.

“Britney Spears est une icône brillamment talentueuse et extrêmement travailleuse, qui est à juste titre aimée et respectée par des millions de personnes dans le monde”, a déclaré Rosengart à Fox News Digital. “On ne peut malheureusement pas en dire autant de M. Federline, qui, pour des raisons inexplicables, a décidé de donner une interview gratuite qui a blessé la mère de ses enfants.”

Il a poursuivi: “Britney a fidèlement soutenu ses enfants et elle les aime beaucoup. Qu’il s’en rende compte ou non, M. Federline a non seulement violé la vie privée et la dignité de la mère de ses enfants, il a porté atteinte à ses propres enfants, dont la vie privée il devrait protéger… La décision malavisée de M. Federline de publier une vieille vidéo de ses enfants de 11 et 12 ans était cruelle, au fond du baril. C’était odieux.

Rosengart a noté que Spears “ne tolérera pas l’intimidation dans aucun domaine”.

“Nous exhortons M. Federline à agir avec grâce et décence et à cesser de discuter publiquement de questions privées, qui ne profitent à personne”, a-t-il conclu.

Dans les vidéos publiées par Federline, Spears a été vue en train de gronder ses fils. “C’est ma maison”, leur dit-elle. “Si je veux venir ici et te donner de la lotion pour le visage parce que c’est grossier… tu ferais mieux de commencer à me respecter, est-ce clair ?”

Dans une deuxième vidéo, Spears a été vue en train de crier sur son fils aîné, Sean, pour ne pas porter de chaussures dans un magasin. “Avez-vous perdu votre putain d’esprit? Avez-vous perdu votre putain d’esprit?” cria-t-elle depuis le siège passager de la voiture.

La publication Instagram de Federline était en réponse à la publication supprimée depuis de Spears dans laquelle elle a déclaré que ses fils avaient décidé de ne pas lui rendre visite pendant sa tutelle et que cela “m’a coupé le souffle”.