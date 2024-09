Jennifer Lopez dévoile ses abdos musclés dans un haut court à col roulé blanc à Los Angeles

Jennifer Lopez montre son physique en forme.

La chanteuse et actrice de 55 ans a dévoilé ses abdominaux toniques lors d’une promenade à Los Angeles le vendredi 13 septembre.

Pour sa sortie de jour, Lopez portait un haut court à col roulé blanc, qu’elle associait à un pantalon de couleur crème et à des bottes à talons hauts foncées.

Le Atlas La star a accessoirisé son look avec un grand sac à main marron, des lunettes de soleil élégantes et une paire de boucles d’oreilles en or.

Jennifer Lopez au Festival international du film de Toronto en septembre 2024.

Lopez a parlé franchement dans le passé de ses séances d’entraînement strictes, y compris de la façon dont elle y intègre la danse.

« Ce n’est un secret pour personne que j’adore danser, donc pour moi, cela ne ressemble même pas à un exercice », avait-elle déclaré à PEOPLE.

« Je danse en freestyle avec Tracy Anderson cinq fois par semaine. Nous incorporerons des poids légers (3 livres) pour les bras et des mouvements qui se concentrent sur les fesses et les cuisses et engagent le tronc », a poursuivi la mère de deux enfants.

Lopez a toujours donné la priorité à sa santé, et elle a confié à PEOPLE : « Je ne me prive pas. Mais j’ai appris l’importance de maintenir un mode de vie sain. »

Jennifer Lopez au Festival international du film de Toronto en septembre 2024.

La récente sortie de Lopez sur la côte ouest a eu lieu peu de temps après qu’elle ait assisté au Festival international du film de Toronto (TIFF) pour promouvoir son dernier projet, Inarrêtable.

Dans ce film, le musicien de « Can’t Get Enough » joue Judy, la mère d’un lutteur réel Anthony Roblesqui est née avec une jambe et a remporté un championnat national en 2011 alors qu’elle concourait à l’Arizona State University. Elle est également productrice.

La présence de Lopez à l’événement cinématographique annuel a marqué sa première apparition publique majeure depuis qu’elle a demandé le divorce avec Ben Affleck. Une source a récemment déclaré à PEOPLE que Lopez « était heureuse d’être à nouveau sous les projecteurs à cause du travail », ajoutant : « Elle en a marre de toute cette attention portée à sa vie personnelle. Le festival du film l’a vraiment revigorée. Elle était ravie de se concentrer à nouveau sur son travail. »

Inarrêtable est dans certains cinémas en décembre et bientôt sur Prime Video.