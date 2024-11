Jennifer Lopez devient émue lorsqu’elle parle d’amour

Jennifer Lopez a eu les larmes aux yeux en parlant d’amour.

Lors du rassemblement de la présidente Kamala Harris à Las Vegas jeudi soir, Lopez a prononcé un discours émouvant pour montrer son soutien.

Elle a déclaré : « C’est l’étape la plus importante sur laquelle j’ai jamais participé. nous sommes à la veille d’une élection qui exige un choix ; un choix entre aller en arrière et en avant, un choix entre passé et futur, un choix entre divisé et uni.

« Je suis une amante, je ne suis pas une combattante, je ne suis pas là pour détruire qui que ce soit ou le faire tomber », a ajouté Lopez, les larmes aux yeux.

L’actrice et chanteuse a poursuivi en disant : « Je me suis promis de ne pas devenir émue, mais vous savez quoi ? Nous devrions être émotifs. Nous devrions être contrariés ; nous devrions être effrayés et indignés. Notre douleur compte. Nous comptons, vous comptez ; votre voix et votre vote comptent.

Parlant du « pouvoir des femmes », Lopez a déclaré : « Je crois que les femmes ont le pouvoir de faire la différence dans cette élection. Je crois au pouvoir des Latinos. Je crois au pouvoir de notre communauté. Je crois qu’ensemble, nous faisons la différence dans cette élection.