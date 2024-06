Les projets estivaux de Jennifer Lopez viennent de prendre une tournure inattendue. La superstar a brusquement annulé sa tournée « This Is Me…Now », laissant les fans avec plus de questions que de réponses. JLo a publié une brève déclaration expliquant pourquoi elle met fin au spectacle alors que tout est prévu et que les billets sont en vente. Cependant, les fans pensent qu’il y a plus dans l’histoire. Serait-ce dû aux rumeurs concernant sa relation avec Ben Affleck, ou y a-t-il autre chose qui se passe ? Avec des rumeurs de faibles ventes de billets et d’autres facteurs, JLo est de retour sous les projecteurs, mais pas pour les raisons qu’elle aurait pu espérer.

Jennifer Lopez annule sa prochaine tournée

Jennifer Lopez est vue dans le film Web Atlas. (AP Photo)

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Le 31 mai, l’icône pop a lancé une bombe aux fans en annonçant personnellement l’annulation de sa tournée This Is Me… Now. La tournée de 30 villes était censée être un tour de victoire, mais la chanteuse de Jenny from the Block a consulté sa newsletter OntheJLO pour s’excuser auprès de ses fans et a assuré qu’elle se rattraperait à l’avenir.

Débloquez un accès exclusif aux dernières nouvelles sur les élections générales en Inde, uniquement sur l’application HT. Télécharger maintenant! Télécharger maintenant!

« J’ai complètement mal au cœur et je suis dévastée de t’avoir laissé tomber », a-t-elle écrit. « Sachez que je ne ferais pas cela si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. Je promets que je me rattraperai et que nous serons à nouveau tous ensemble. Je vous aime tous tellement. Jusqu’à la prochaine fois… »

A lire aussi : Ivanka Trump brise le silence après la condamnation choquante de son père Donald Trump dans le scandale Hush Money

Pourquoi Jennifer Lopez annule-t-elle sa prochaine tournée ?

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

La nouvelle de l’annulation de sa tournée survient juste un jour après que des informations ont fait surface selon lesquelles MGM Grand se sentait « nerveuse » à propos de sa résidence de 90 millions de dollars à Las Vegas au milieu de faibles ventes. « MGM la voit ne pas bien se comporter sur la route. Ils sont très nerveux », a déclaré un initié à Pagesix.

Maintenant, une autre source dit à ET que la véritable raison de cette décision a quelque chose à voir avec sa famille. Depuis des mois, des rumeurs de rupture entre JLo et Ben Affleck circulent, le couple vivant apparemment séparé pendant cette période difficile. « Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches », a indiqué la source.

Initialement intitulé This Is Me…Now pour refléter son amour ravivé avec Ben Affleck, le rebaptisé This Is Me… Live était censé célébrer un retour triomphal après sa tournée de 2019. La tournée aurait rapporté plus de 50 millions de dollars avec des salles à guichets fermés à toutes les étapes. Cependant, la source a souligné que la décision d’annuler la tournée n’était pas due à de mauvaises ventes de billets, mais plutôt à des circonstances individuelles et au souhait d’être avec ses enfants.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

A lire aussi : Ben Affleck et Jennifer Lopez se retrouvent « maladroitement » à la remise des diplômes de Violet ; « pas de PDA » au milieu de rumeurs divisées

L’initié a également révélé des informations concernant les rapports faisant état de faibles ventes de billets, notant qu’il y avait eu une récente augmentation des ventes de concerts, certains marchés affichant de solides performances.