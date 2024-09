Jennifer Lopez dénonce tous les mensonges sur Ben Affleck après l’avoir mis sur un piédestal

Jennifer Lopez prévoit de « tout dire » sur les mensonges qu’elle a partagés concernant Ben Affleck dans un nouveau morceau qu’elle serait en train de préparer.

La nouvelle de ces intentions a été partagée par une source interne proche de Magazine InTouch.

Cette source en question a expliqué les intentions de JLo en révélant : « Quand les choses allaient bien entre eux, J Lo mettait Ben et ses talents au lit sur un énorme piédestal. »

« Mais ses lunettes roses sont tombées et elle dit aux gens qu’il était en fait un amant plutôt égoïste et basique. »

L’initié est également allé jusqu’à ajouter qu’elle « est ennuyée d’avoir écrit toutes ces paroles de merde sur lui et qu’elle est maintenant prête à écrire une suite, essentiellement une chanson de rupture, qui le frappera là où ça fait mal et le fera exploser pour toutes les façons dont il l’a laissée tomber », y compris leurs moments privés.

Ce rapport intervient presque un mois après que la même publication ait cité une source similaire révélant à quel point Affleck est actuellement recherché sur le marché.

« Il se sent vraiment confiant et excité par son nouveau look et impatient de sortir et de revivre sa vie et de prouver qu’il l’a toujours », ont-ils expliqué.