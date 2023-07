Jennifer Lopez défend la marque de cocktails après avoir critiqué le fait qu’elle « ne boit même pas »: « Je ne me fais pas affronter »

Jennifer Lopez s’est adressée directement aux critiques sceptiques quant à sa nouvelle marque de cocktails, Delola.

Lopez s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo d’elle-même alors qu’elle était en route pour acheter certains de ses nouveaux cocktails pour se préparer aux festivités du 4 juillet mardi.

Elle a adressé des commentaires sur son statut d’alcool tout en admettant qu’il fut un temps où elle était sobre, mais maintenant elle se livre à la boisson alcoolisée occasionnelle.

« Vous savez quoi, je sais que beaucoup de gens ont dit: » Oh, elle ne boit même pas, qu’est-ce qu’elle fait avec un cocktail? » Et pour vous dire la vérité, pendant longtemps je n’ai pas bu », a déclaré l’homme de 53 ans.

Lopez a poursuivi: « Il y a des années, comme vous le verrez sur plusieurs photos de moi, au cours des 10, peut-être 15 dernières années, j’ai eu, vous savez, un cocktail occasionnel. »

La femme de Ben Affleck a précisé qu’elle « appréciait les cocktails occasionnels ».

« Je bois de manière responsable, je ne bois pas pour me faire foutre. Je bois pour être sociale et passer un bon moment et juste me détendre et me lâcher un peu, mais toujours de manière responsable », a-t-elle poursuivi.

L’actrice « Marry Me » a partagé qu’au fil des années, elle a eu du mal à trouver sa boisson signature et à la mode JLo, elle a choisi de créer elle-même une marque de cocktails.

« Je dois vous dire, j’ai essayé beaucoup de choses différentes, des cocktails. J’étais dans les White Russians à un moment donné, j’étais dans le rosé, mais je n’ai jamais rien trouvé que j’ai vraiment aimé, comme, ‘OK, c’est ce que J’adore, c’est ce que j’aime boire quand je bois un verre' », a-t-elle déclaré.

« Et donc, comme toute autre chose dans ma vie, je l’ai faite moi-même. J’ai créé Delola et Delola est vraiment une façon plus saine, quelque chose qui correspond à mon style de vie pour boire comme je boirais, comme Jennifer boit », a déclaré Lopez, expliquant que ses boissons sont sans gluten avec des « arômes naturels » et « moins caloriques ».

Elle a conclu : « De beaux spritzers que j’ai imaginés, prêts à être versés sur de la glace, super faciles, quelque chose qui correspond à mon style de vie, pas quelque chose qui va devoir être laborieux, et je dois travailler dessus pour obtenir la bonne saveur et c’est donc ce que j’ai créé. »

Lopez a partagé la nouvelle de Delola sur Instagram en avril et a été confronté à de fortes réactions. Les fans ont été « déçus » dans la section des commentaires de Jennifer sur la vidéo promotionnelle à l’époque.

« Maintenant, c’est juste une autre marque d’alcool de célébrités », a écrit un utilisateur, ajoutant : « J’ai toujours été fan de JLO mais encore une fois, c’est vraiment très décevant et son message est très déroutant. »

Un autre utilisateur a souligné la sobriété d’Affleck et ses problèmes publics avec l’alcool.

« Ce n’est probablement pas la meilleure façon de soutenir un mari sobre », a ajouté un autre utilisateur.

Dans la vidéo, Lopez a partagé que sa marque était inspirée de la côte italienne. « Il y a quelque chose à ce sujet qui me parle », avait-elle déclaré à l’époque.

Jennifer a déclaré que Delola travaillait depuis deux ans et qu’elle avait fondé l’entreprise avec Ken Austin, Jenna Fagnan et le directeur Benny Medina.