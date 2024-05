Jennifer Lopez confrontée à un journaliste à propos des rumeurs de divorce de Ben Affleck

Jennifer Lopez n’a pas semblé ravie après qu’un journaliste ait posé la question sur toutes les lèvres : si les rumeurs sur son divorce imminent avec Ben Affleck sont vraiment vraies. Dans des images publiées par une émission d’information américaine sur le divertissement en langue espagnole El Gordo et La Flaca, Lopez est vue lors d’une apparition à Mexico pour son nouveau film Netflix, Atlas, mercredi. On peut entendre le journaliste non identifié poser des questions sur les rumeurs, avant qu’elles ne soient interrompues par le maître de cérémonie. « OK, nous ne faisons pas cela », peut-on les entendre dire. Bien que Lopez ait d’abord souri, elle se tourne ensuite directement vers le journaliste, le regarde de haut et dit : « Vous savez mieux que ça. » Les rumeurs d’une rupture entre les deux hommes se sont intensifiées ces dernières semaines. Elle est apparue au Atlas première en solo mardi, tandis qu’Affleck a été aperçu en train de dîner avec des amis au hotspot de Santa Mocia, Giorgio Baldi. Affleck était repéré sans son alliance samedi, mais aucun des deux couples n’a confirmé de rupture. Ils ont été vus pour le première fois ensemble dans plus d’un mois la semaine dernière.