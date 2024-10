Jennifer Lopez commente le divorce de Ben Affleck

« Il y a des moments où je pensais avoir compris », a déclaré Jennifer, une autoproclamé romantique désespéré « , et puis la vie dit: ‘Envoyons-nous autre chose et voyons si vous craquez. Voyons si vous avez vraiment appris cette leçon.’ Et je ne l’avais pas fait. Je comprends cela maintenant d’une manière beaucoup plus profonde, ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas d’erreurs à l’avenir, mais encore une fois, quand toute votre maison explosera, vous vous retrouverez là, dans les décombres. en disant : « Comment puis-je ne plus jamais laisser cela se reproduire ? » Et puis vous commencez à l’examiner petit à petit en disant : « D’accord, j’ai fait ceci, c’était mon rôle, c’est ce que j’aurais dû voir au début, c’est ce que je n’ai pas regardé. »