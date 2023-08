Jennifer Lopez chante pour Ben Affleck dans la voiture à l’occasion de son 51e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Lopez vient de partager le plus doux hommage d’anniversaire à son mari Ben Affleck pour son 51e anniversaire ! Dans une nouvelle vidéo partagée sur son compte Instagram le mardi 15 août, la Épouse-moi star, 54 ans, occupait le siège passager à côté de son mari et chantait les paroles de Sam Cook« Quel monde merveilleux. » Elle a secoué un débardeur blanc alors que ses célèbres mèches brunes claires soufflaient autour d’elle, et Ben s’est joyeusement joint au volant, assortissant son ambiance dans un t-shirt blanc prêt pour l’été et prononçant les mots. « Je ne connais pas grand-chose à l’histoire / Je ne connais pas beaucoup la biologie / Je ne connais pas grand-chose à un livre de sciences / Je ne connais pas grand-chose au français que j’ai pris / Mais je sais que je t’aime / Et je sais que si tu m’aimes aussi / Quel monde merveilleux ce serait », ont-ils chanté.

J.Lo a sous-titré le post, « Cher Ben… Joyeux anniversaire. Je t’aime! » Beaucoup de ses 250 millions de fans sur la plateforme étaient là pour l’adorable vidéo des couples tranche de vie. « BENNIFER FOREEEEVEEEEER », a écrit un fan, aux côtés de rangées d’émojis de cœur et de flamme. « Joyeux anniversaire. Ben est un homme chanceux », a observé un second. « Joyeux anniversaire Ben… Débordant de bonheur pour toi… tout l’amour du monde », a fait remarquer un troisième.

Ben et Jennifer profitent certainement de leur deuxième chance amoureuse après avoir mis fin à leurs fiançailles en 2004, pour se remettre ensemble pour se marier en 2022. Et dans une interview de 2021, le Air L’acteur a partagé ce qu’il ressentait à propos de son histoire d’amour épique avec la chanteuse « Jenny From The Block ». « Je peux dire que c’est définitivement magnifique pour moi », a-t-il déclaré Magazine WSJ en 2021.

« Et, vous savez, l’une des choses que j’apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c’est qu’elle a été gérée d’une manière qui reflète cela », a-t-il expliqué à propos de sa romance ravivée. « Ma vie reflète maintenant non seulement la personne que je veux être, mais la personne que je ressens vraiment – ce qui n’est pas parfait, mais quelqu’un qui essaie très fort et se soucie beaucoup d’être honnête, authentique et responsable. Il est difficile de dire qui en profite le plus, sans entrer dans les moindres détails. Je pourrais juste dire que je me sens bien d’être en très bonne santé. Et cela est une bonne histoire. C’est un super histoire. Et, tu sais, peut-être qu’un jour je le dirai. Je vais tout écrire. Et puis j’y mettrai le feu.