Jennifer Lopez change légalement de nom de famille dans le dossier de licence de mariage avec Ben Affleck

Jennifer Lopez sera bientôt appelée Jennifer Affleck à des fins juridiques après avoir déposé des documents pour changer légalement son nom de famille afin qu’il corresponde à son mari, Ben Affleck, à la suite d’informations selon lesquelles le couple s’est marié ce week-end au Nevada.

Des documents judiciaires montrent que le chanteur de 52 ans, répertorié comme “Party 2”, a demandé un “nouveau nom” sur le dossier de certificat de mariage, qui a été reçu pour la première fois le samedi 16 juillet et déposé dimanche auprès du bureau du greffier du comté de Clark. .

Ben est répertorié comme “Party 1” sur le document, avec son nom complet enregistré comme “Benjamin Geza Affleck”.

On ne sait pas si le couple a organisé un mariage ou a l’intention de retourner à Las Vegas pour une cérémonie officielle, mais Loi de l’État du Nevada nécessite une livraison de 10 jours des documents officiels au palais de justice.

Fox News Digital a contacté les représentants de Jennifer et Ben pour commentaires.

Le couple, qui a ravivé leur romance l’année dernière après 17 ans de séparation, a reçu la licence de mariage le samedi 16 juillet, selon les archives judiciaires.

JLo et Ben “se sont effectivement mariés” et ont dit “oui” dans le désert, selon TMZ.

Lopez avait précédemment changé de nom lorsqu’elle était mariée au chanteur Marc Anthony. Près de six mois après la finalisation de leur divorce en 2014 – et trois ans après leur séparation – Lopez a abandonné son nom de famille, Muniz.

L’ancien couple co-parent les jumeaux de 14 ans Emme Maribel et Maximilian.

López, 52 ans, et Affleck, 49 ans, s’est fiancée pour la deuxième fois en avril après avoir révélé une énorme bague à ses abonnés à la newsletter.

Lopez et Affleck ont ​​commencé à se fréquenter en 2002 après s’être rencontrés sur le tournage de leur flop au box-office, “Gigli”. Il a également joué dans son célèbre clip “Jenny from the Block”, qui mettait en vedette le couple se prélassant dans le luxe sur un yacht.

Ils se sont fiancés pour la première fois la même année et prévoyaient de se marier en septembre 2003, mais ont reporté leur mariage. Ils ont finalement rompu en janvier 2004.

Elle a également été mariée au danseur de renfort Cris Judd de 2001 à 2003 et a eu un mariage d’un an avec Ojani Noa, qui s’est terminé en 1998.