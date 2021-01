Ce même week-end, le deuxième album de Lopez, « J.Lo », a atterri au sommet du palmarès Billboard 200, lui donnant le numéro 1 du pays en même temps.

Les costars de « The Wedding Planner » Jennifer Lopez et Matthew McConaughey se sont retrouvés mardi sur Instagram Live pour parler de la réalisation du film.

« On a toujours l’impression qu’hier, nous étions au milieu de ce domaine avec le cinéma », a déclaré Lopez à McConaughey. «J’ai tellement aimé travailler avec toi. C’était un moment magique. Je suis aussi un romantique tellement que travailler sur ce genre de films me touche vraiment.

Par ailleurs, Lopez a parlé de son look apparemment intemporel, disant au magazine People qu’elle n’utilise pas d’injectables.

« Je ne juge personne. Si vous voulez faire du Botox et des injectables, c’est bien! Mais je ne veux pas que les gens me mentent sur moi et disent: ‘Oh, elle essaie de faire croire que ce truc fonctionne' », a-t-elle dit .

Lopez affirme qu’elle utilise sa propre ligne de soins de la peau, JLo Beauty, qu’elle a lancée plus tôt ce mois-ci.

«Je vous dis ce que je fais qui fonctionne», dit-elle. «S’il vous plaît, ne m’appelez pas de menteur. Je n’ai pas à mentir sur des choses. J’ai été assez honnête sur toute ma vie.